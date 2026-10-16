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Rian Alfianto
Jumat, 16 Oktober 2026 | 22.33 WIB

Paus Leo XIV Sudah Bisa Jalan dan Makan Usai Operasi Kanker Paru

Paus Leo XIV, yang kumpulan pidato dan tulisannya telah disertifikasi oleh perusahaan Australia, Proudly Human, sebagai karya yang ditulis manusia, bukan dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) (The Guardian) - Image

Paus Leo XIV, yang kumpulan pidato dan tulisannya telah disertifikasi oleh perusahaan Australia, Proudly Human, sebagai karya yang ditulis manusia, bukan dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) (The Guardian)

JawaPos.com - Paus Leo XIV mulai bisa berjalan di kamar rumah sakit dan kembali makan seperti biasa setelah menjalani operasi kanker paru-paru di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia.

Tim dokter menyatakan pemulihan pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun itu berjalan sesuai rencana, meski hasil pemeriksaan untuk mengetahui apakah kanker telah menyebar belum diumumkan.

Kabar terbaru kondisi Paus Leo XIV disampaikan Vatikan dalam informasi terbarunya. Selain mulai berjalan dan kembali menjalani pola makan normal, ia juga menjalani fisioterapi pernapasan untuk membantu proses pemulihan setelah operasi.

Dokter pribadi Paus, Luigi Carbone, bersama ahli bedah toraks Stefano Margaritora mengatakan hasil pemeriksaan darah dan rontgen dada menunjukkan perkembangan pemulihan yang normal.

“Bapa Suci telah menjalani fisioterapi pernapasan dan mulai berjalan di kamarnya. Ia kembali menjalani pola makan seperti biasa serta telah sarapan dan makan siang,” kata kedua dokter tersebut.

“Pemulihan berjalan sesuai rencana,” lanjut mereka.

Leo XIV juga telah kembali melakukan aktivitas keagamaan. Pada Rabu sore, ia merayakan misa bersama para sekretarisnya di kapel khusus yang disiapkan di lantai 10 rumah sakit.

Aktivitas tersebut menjadi perkembangan positif setelah Paus menjalani operasi untuk mengangkat massa kanker dari paru-paru kanannya.

Paru-paru Kanan Paus Leo Dioperasi

Operasi yang dijalani Leo XIV pada Selasa lalu mengkonfirmasi bahwa massa di paru-parunya merupakan adenokarsinoma paru, salah satu jenis kanker paru-paru yang paling umum.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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