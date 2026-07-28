Kembali Serukan Perdamaian di Timur Tengah, Paus Leo XIV Minta Pihak yang Terlibat Bernegosiasi di Meja Perundingan

Paus Leo XIV.(The Guardian)
JawaPos.com - Paus Leo XIV kembali menyerukan perdamaian di Tanah Suci dan seluruh kawasan Timur Tengah. Hal itu dikatakannya dalam khotbah Angelus, Minggu (26/7), di Castel Gandolfo.
Dalam renungan Minggu itu, Paus Leo juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan dan menyerukan agar dialog segera dilanjutkan.
"Saya terus memantau dengan penuh keprihatinan kekerasan yang terus berlanjut dan semakin meningkat di Tanah Suci," kata Paus, dilansir dari Antara, Selasa (28/7).
Dia juga mencatat banyak warga sipil baru-baru ini menjadi korban, baik di Tepi Barat maupun di Gaza.
Paus Leo menyerukan agar semua pihak kembali meja perundingan untuk mencapai solusi politik yang adil serta didasarkan pada martabat dan hak setara bagi setiap manusia.
Dia juga mendesak penghentian aksi militer lebih lanjut dan penolakan atas keputusan secara sepihak, terutama yang melanggar penghormatan serta status quo tempat-tempat suci dari setiap agama.
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"Saya mendesak semua pihak yang terlibat untuk menghentikan serangan mereka dan segera membuka kembali jalan dialog dan diplomasi, sehingga perdamaian yang sangat diinginkan oleh seluruh wilayah dapat segera dicapai," ujar Paus Leo XIV.
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