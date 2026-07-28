Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 28 Juli 2026 | 17.29 WIB

Kembali Serukan Perdamaian di Timur Tengah, Paus Leo XIV Minta Pihak yang Terlibat Bernegosiasi di Meja Perundingan

Paus Leo XIV.(The Guardian) - Image

Paus Leo XIV.(The Guardian)

JawaPos.com - Paus Leo XIV kembali menyerukan perdamaian di Tanah Suci dan seluruh kawasan Timur Tengah. Hal itu dikatakannya dalam khotbah Angelus, Minggu (26/7), di Castel Gandolfo.

Dalam renungan Minggu itu, Paus Leo juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan dan menyerukan agar dialog segera dilanjutkan.

"Saya terus memantau dengan penuh keprihatinan kekerasan yang terus berlanjut dan semakin meningkat di Tanah Suci," kata Paus, dilansir dari Antara, Selasa (28/7).

Dia juga mencatat banyak warga sipil baru-baru ini menjadi korban, baik di Tepi Barat maupun di Gaza.

Paus Leo menyerukan agar semua pihak kembali meja perundingan untuk mencapai solusi politik yang adil serta didasarkan pada martabat dan hak setara bagi setiap manusia.

Dia juga mendesak penghentian aksi militer lebih lanjut dan penolakan atas keputusan secara sepihak, terutama yang melanggar penghormatan serta status quo tempat-tempat suci dari setiap agama.

"Saya mendesak semua pihak yang terlibat untuk menghentikan serangan mereka dan segera membuka kembali jalan dialog dan diplomasi, sehingga perdamaian yang sangat diinginkan oleh seluruh wilayah dapat segera dicapai," ujar Paus Leo XIV.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
PM Pakistan Minta AS-Iran Patuhi Kesepakatan Damai - Image
Internasional

PM Pakistan Minta AS-Iran Patuhi Kesepakatan Damai

Sabtu, 11 Juli 2026 | 19.13 WIB

Optimisme Perdamaian AS-Iran Bikin Harga Minyak Mentah Kembali Turun - Image
Energi

Optimisme Perdamaian AS-Iran Bikin Harga Minyak Mentah Kembali Turun

Rabu, 24 Juni 2026 | 15.28 WIB

Iran: Tak Boleh Siapapun Klaim Kesepakatan dengan AS Segera Ditandatangani - Image
Internasional

Iran: Tak Boleh Siapapun Klaim Kesepakatan dengan AS Segera Ditandatangani

Selasa, 26 Mei 2026 | 02.36 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore