8 Orang Menjadi Korban Penusukan Membabi Buta di Sebuah Supermarket di Korea Selatan

JawaPos.com - Penusukan membabi-buta terjadi di sebuah gedung supermarket di Incheon, Korea Selatan (13/10).

Aksi tersebut dilakukan oleh orang pria dan menyebabkan satu orang mengalami henti jantung, serta tujuh orang lainnya terluka.

Menurut kepolisian Namdong, tersangka yang diperkirakan pria berusia 60-an tahun.

Dikutip dari Korea Times, pria tersebut menyerang orang-orang menggunakan pisau yang ada pada kedua tangannya pada pukul 13.40 KST (Korea Standard Time).

Pelaku melakukan aksinya saat sedang berada di eskalator yang menghubungkan lantai dua basement (tempat supermarket Homeplus berada), dengan lantai dua di atas permukaan tanah.

Pria tersebut dilumpuhkan oleh para pengunjung dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.

Kedelapan korban dilarikan ke rumah sakit. Sementara sebuah pusat medis darurat telah didirikan di lantai satu gedung tersebut, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai motif dari aksi nekat pelaku.

Di Korea Selatan, kasus penusukkan dengan senjata tajam pernah beberapa kali terjadi di tempat umum namun dengan presentasi yang rendah.