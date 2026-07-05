Pertikaian Berdarah di Driyorejo Gresik, Korban Luka Tusuk, Polisi Buru Pelaku

Warga Driyorejo dikejutkan dengan insiden penusukan, polisi kejar palaku. (Istimewa)
JawaPos.com - Warga yang melintas di kawasan jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo digegerkan dengan pertikaian berdarah pada Sabtu (4/7) malam. Peristiwa itu menimpa Rachmad Ragil Maryantono.
Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung kanan pasca terlibat pertikaian dengan pria tak dikenal. Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 20.30 WIB.
Seorang saksi Yudha Febriansyah mencurigai aktifitas korban dengan seorang pria tak dikenal. Keduanya bertikai di tepi jalan raya hingga membuat lalu lintas sempat tersendat.
"Situasi mendadak ramai, sempat mengira ada maling yang sedang diamankan warga," ujar Yudha.
Dia pun berusaha melerai keduanya yang masih saling bertikai. Yudha pun terkejut setelah melihat tubuh korban yang bercucuran darah. Di sisi lain, pria tak dikenal itu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
"Dalam situasi panik, saya mencoba menghubungi ambulancs untuk meminta pertolongan," terang Yudha.
Peristiwa tersebut dibenarkan Kapolsek Driyorejo Kompol Gatot Setyo Budi. Pihaknya menjelaskan bahwa korban tengah menjalani perawatan intensif di RS Anwar Medika.
"Mengalami luka robek pada punggung kanan akibat benda tajam. Kondisinya sempat kritis namun berangsur membaik," jelas Gatot.
Hasil penyelidikan awal, para pelaku berjumlah lebih dari dua orang. Mereka diduga memiliki permasalahan pribadi dengan korban.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia