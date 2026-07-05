Pertikaian Berdarah di Driyorejo Gresik, Korban Luka Tusuk, Polisi Buru Pelaku

JawaPos.com - Warga yang melintas di kawasan jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo digegerkan dengan pertikaian berdarah pada Sabtu (4/7) malam. Peristiwa itu menimpa Rachmad Ragil Maryantono.

Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung kanan pasca terlibat pertikaian dengan pria tak dikenal. Peristiwa itu diketahui sekitar pukul 20.30 WIB.

Seorang saksi Yudha Febriansyah mencurigai aktifitas korban dengan seorang pria tak dikenal. Keduanya bertikai di tepi jalan raya hingga membuat lalu lintas sempat tersendat.

"Situasi mendadak ramai, sempat mengira ada maling yang sedang diamankan warga," ujar Yudha.

Dia pun berusaha melerai keduanya yang masih saling bertikai. Yudha pun terkejut setelah melihat tubuh korban yang bercucuran darah. Di sisi lain, pria tak dikenal itu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

"Dalam situasi panik, saya mencoba menghubungi ambulancs untuk meminta pertolongan," terang Yudha.

Peristiwa tersebut dibenarkan Kapolsek Driyorejo Kompol Gatot Setyo Budi. Pihaknya menjelaskan bahwa korban tengah menjalani perawatan intensif di RS Anwar Medika.

"Mengalami luka robek pada punggung kanan akibat benda tajam. Kondisinya sempat kritis namun berangsur membaik," jelas Gatot.