Gempa M 7,7 Guncang Panama, Tsunami Mengancam 9 Negara dan Sejumlah Bangunan Runtuh

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah pesisir tengah Panama pada Jumat waktu setempat. Guncangan tersebut memicu peringatan tsunami untuk Panama dan delapan negara lainnya di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Seperti dilansir dari NBC News, Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat gempa terjadi sekitar pukul 13.56 waktu setempat atau Eastern Time (ET). Sekitar tiga jam kemudian, gempa susulan kuat bermagnitudo 6,6 kembali mengguncang wilayah Panama. Sebelumnya, serangkaian gempa susulan dengan magnitudo 4,8 hingga 5,8 juga tercatat di bagian selatan negara tersebut.

Para ahli seismologi dari Universitas Panama mencatat lebih dari 45 gempa susulan. Meski demikian, sebagian besar guncangan tersebut terlalu lemah untuk dirasakan masyarakat.

Pusat Peringatan Tsunami Amerika Serikat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sembilan negara, yakni Panama, Ekuador, Kolombia, Nikaragua, Guatemala, Meksiko, El Salvador, Kosta Rika, dan Peru.

Menurut USGS, pusat gempa utama berada sekitar 6 mil atau 9,7 kilometer di barat daya permukiman terpencil Pitaloza Arriba, dekat ujung selatan Panama. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 6 mil atau 9,7 kilometer.

Guncangan turut dirasakan di Panama City, ibu kota negara tersebut. Sejumlah bangunan, termasuk gedung pencakar langit, dilaporkan bergoyang sehingga warga bergegas keluar dan berkumpul di jalanan untuk menyelamatkan diri.

Salah seorang warga Provinsi Herrera, Rosendo Domínguez, 60, menceritakan kuatnya guncangan yang dirasakan di wilayahnya. Ia mengatakan gempa membuat sejumlah barang di dapur berjatuhan, meskipun dirinya dan orang-orang di sekitarnya tidak mengalami cedera.

"Kami merasakannya dengan sangat kuat. Gempa itu menjatuhkan barang-barang di dapur, tetapi kami baik-baik saja, meski kami sangat ketakutan," ujar Domínguez kepada The Associated Press melalui sambungan telepon.