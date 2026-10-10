Usai Dilanda Gempa M 7,7, Panama Catat Terjadi Lebih dari 45 Gempa Susulan

JawaPos.com - Wilayah Panama diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang kemudian disusul gempa kuat bermagnitudo 6,6 sekitar tiga jam setelahnya. Para ahli seismologi dari Universitas Panama mencatat lebih dari 45 gempa susulan setelah rangkaian guncangan tersebut terjadi pada Jumat waktu setempat.

Seperti dilansir dari NBC News, Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa utama terjadi sekitar pukul 13.56 waktu setempat atau Eastern Time (ET). Sebelum gempa bermagnitudo 6,6 melanda, sejumlah gempa susulan dengan magnitudo 4,8 hingga 5,8 juga tercatat di wilayah selatan Panama. Meski jumlahnya mencapai puluhan, banyak gempa susulan tersebut terlalu lemah untuk dirasakan masyarakat.

Pusat gempa utama berada sekitar 6 mil atau 9,7 kilometer di barat daya permukiman terpencil Pitaloza Arriba, dekat ujung selatan Panama. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 9,7 kilometer.

Guncangan turut dirasakan di Panama City, ibu kota negara tersebut. Sejumlah bangunan bergoyang sehingga warga bergegas keluar dan berkumpul di jalanan untuk menyelamatkan diri.

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Rosendo Domínguez, 60, warga Provinsi Herrera, mengatakan gempa terasa sangat kuat hingga membuat sejumlah barang di dapurnya berjatuhan. Meski dirinya dan orang-orang di sekitarnya baik-baik saja, kejadian tersebut memicu ketakutan.

"Kami merasakannya dengan sangat kuat. Gempa itu menjatuhkan barang-barang di dapur, tetapi kami baik-baik saja, meski kami sangat ketakutan," ujar Domínguez kepada The Associated Press melalui sambungan telepon.

"Semua orang berada di luar, diliputi rasa takut,” lanjutnya.

Dampak gempa juga terlihat di sejumlah wilayah. Omar Smith dari Layanan Perlindungan Sipil Nasional Panama mengatakan kerusakan terkonsentrasi di Provinsi Veraguas, Herrera, dan Los Santos.