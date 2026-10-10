Usai Dilanda Gempa M 7,7, Panama Catat Terjadi Lebih dari 45 Gempa Susulan

Ilustrasi gempa (JawaPos.com)
JawaPos.com - Wilayah Panama diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang kemudian disusul gempa kuat bermagnitudo 6,6 sekitar tiga jam setelahnya. Para ahli seismologi dari Universitas Panama mencatat lebih dari 45 gempa susulan setelah rangkaian guncangan tersebut terjadi pada Jumat waktu setempat.
Seperti dilansir dari NBC News, Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa utama terjadi sekitar pukul 13.56 waktu setempat atau Eastern Time (ET). Sebelum gempa bermagnitudo 6,6 melanda, sejumlah gempa susulan dengan magnitudo 4,8 hingga 5,8 juga tercatat di wilayah selatan Panama. Meski jumlahnya mencapai puluhan, banyak gempa susulan tersebut terlalu lemah untuk dirasakan masyarakat.
Pusat gempa utama berada sekitar 6 mil atau 9,7 kilometer di barat daya permukiman terpencil Pitaloza Arriba, dekat ujung selatan Panama. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 9,7 kilometer.
Guncangan turut dirasakan di Panama City, ibu kota negara tersebut. Sejumlah bangunan bergoyang sehingga warga bergegas keluar dan berkumpul di jalanan untuk menyelamatkan diri.
Rosendo Domínguez, 60, warga Provinsi Herrera, mengatakan gempa terasa sangat kuat hingga membuat sejumlah barang di dapurnya berjatuhan. Meski dirinya dan orang-orang di sekitarnya baik-baik saja, kejadian tersebut memicu ketakutan.
"Kami merasakannya dengan sangat kuat. Gempa itu menjatuhkan barang-barang di dapur, tetapi kami baik-baik saja, meski kami sangat ketakutan," ujar Domínguez kepada The Associated Press melalui sambungan telepon.
"Semua orang berada di luar, diliputi rasa takut,” lanjutnya.
Dampak gempa juga terlihat di sejumlah wilayah. Omar Smith dari Layanan Perlindungan Sipil Nasional Panama mengatakan kerusakan terkonsentrasi di Provinsi Veraguas, Herrera, dan Los Santos.
Di Kota Penonome, terdapat laporan mengenai beberapa orang yang terluka, termasuk seseorang yang tertimpa reruntuhan bangunan yang sebagian runtuh. Kerusakan juga dilaporkan pada sebuah katedral di alun-alun utama distrik tersebut dan Hotel Dos Continentes, berupa keruntuhan sebagian serta retakan pada bangunan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022