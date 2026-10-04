Sumbawa Sempat Dilanda Gempa Magnitudo 6,1, Tidak Berpotensi Tsunami

JawaPos.com - Gempa magnitudo 6,1 melanda wilayah barat daya Sumbawa, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/10) sekitar pukul 05.55.52 WIB.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) titik gempa berada di koordinat 9.70 Lintas Selatan (LS), 118.92 Bujung Timur (BT) atau sekitar 14 kilometer barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, NTT.

Meski demikian, gempa yang tercatat pada kedalaman 10 km itu dipastikan tidak menimbulkan tsunami. Gempa itu juga tidak menimbulkan kerusakan.

BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik dan hati-hati terhadap gempa susulan.