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Antara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 02.37 WIB

Kawasan Industri Rentan Ancaman Berantai Bencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Mitigasi Area Urban

Pengerahan pompa untuk penanganan banjir di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. (Kementerian PU) - Image

Pengerahan pompa untuk penanganan banjir di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pembenahan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan di wilayah perkotaan padat industry. Hal itu terus ditingkatkan untuk mengantisipasi risiko ancaman bencana berantai atau cascading impact yang dapat memicu kecelakaan sistemik berskala masif.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dikutip dari Antara (13/10) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10) mengatakan bahwa pembenahan sistem mitigasi sangat mendasar. Apalagi mmengingat tingginya kerentanan wilayah perkotaan padat industri di tanah air terhadap berbagai potensi ancaman kebencanaan.

Berdasarkan data BNPB, hingga pertengahan Oktober tahun ini tercatat sebanyak 2.096 kejadian bencana di Indonesia yang didominasi oleh faktor hidrometeorologi. Persentase kejadian bencana faktor hidrometeorologi seperti karhutla, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, dan tanah longsor mencapai sebesar 99,14 persen.

Lalu ada faktor geologi sebesar 0,86 persen dengan dampak kumulatif mengakibatkan ratusan korban jiwa serta lebih dari 5,6 juta jiwa menderita dan mengungsi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kegagalan teknologi dikategorikan sebagai bencana non-alam yang ancamannya kian nyata ketika fenomena alam seperti gempa bumi atau tsunami memicu kecelakaan berantai.

Editor: Diar Candra
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