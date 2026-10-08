Angka Kelahiran Terus Turun, Estonia Kaji Kebijakan Wajib Militer Bagi Perempuan

Ilustrasi wajib militer menjadi bagian penting dalam pembentukan disiplin, kesiapsiagaan, dan identitas nasional di berbagai negara. (lowyinstitute.org)
JawaPos.com - Pemerintah Estonia tengah mempertimbangkan kebijakan baru tentang penerapan wajib militer (wamil). Pemerintah negara pecahan Uni Sovyet itu berencana memberlakukan aturan wamil bagi Perempuan.
Direktur Jenderal Badan Sumber Daya Pertahanan Estonia Anu Rannaveski seperti dikutip oleh lembaga penyiaran Estonia ERR dan Antara menyatakan keputusan wamil buat kaum hawa belum pasti. Pemerintah Estonia akan mempertimbangkannya dari segala aspek.
“Wamil bagi perempuan ini diambil disebabknya terus menurunnya tingkat kelahiran di negara ini,” tulis ERR. Menurut laporan yang dirilis pada Rabu (7/10), jumlah peserta wajib militer di Estonia ditargetkan mencapai 4.100 orang mulai tahun depan.
Namun, seiring dengan tren penurunan angka kelahiran, target rekrutmen wajib militer untuk periode 2035-2040 diproyeksikan akan sulit tercapai. Apalagi jika pemerintah hanya mendaftarkan para pemuda.
Untuk mengatasi persoalan itu, laporan tersebut mencatat perlunya pemberlakuan regulasi yang lebih ketat serta pengembangan sistem yang efektif untuk mewajibkan perempuan mengikuti wajib militer.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022