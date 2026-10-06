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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.29 WIB

Prediksi Skor Estonia vs Islandia: Islandia Diunggulkan, tetapi Tuan Rumah Sulit Ditaklukkan

Islandia mengawali Nations League 2026/2027 di Reykjavik dengan target mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan. Estonia datang dengan rekor pertemuan yang cukup ketat. (Dok. Timnas Islandia) - Image

Islandia mengawali Nations League 2026/2027 di Reykjavik dengan target mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan. Estonia datang dengan rekor pertemuan yang cukup ketat. (Dok. Timnas Islandia)

JawaPos.com - Estonia akan menjamu Islandia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup C4.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di A. Le Coq Arena, Tallinn, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Duel Estonia vs Islandia menjadi salah satu pertandingan penting di Grup C4 karena mempertemukan dua tim yang saat ini menempati posisi teratas klasemen.

Islandia berada di puncak dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Estonia menguntit di posisi kedua dengan lima poin.

Situasi tersebut membuat laga diprediksi berjalan sengit. Estonia memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi pertama apabila mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Sebaliknya, Islandia tentu ingin menjaga keunggulan mereka sekaligus memperbesar jarak dari pesaing terdekat.

Estonia datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik. Sinisärgid, julukan tim nasional Estonia, tercatat belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Mereka juga mampu mencatatkan empat clean sheet dalam periode tersebut.

Pada pertandingan terakhirnya di UEFA Nations League, Estonia berhasil mengalahkan Luksemburg dengan skor tipis 1-0.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama Estonia.

Editor: Banu Adikara
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