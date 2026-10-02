Prediksi Skor Estonia vs Luksemburg di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang

JawaPos.com — Estonia berpeluang memperpanjang catatan tak terkalahkan saat menjamu Luksemburg di Lillekula Stadium, Sabtu (3/10/2026) pukul 23.00 WIB, dalam lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027.

Duel Grup C tersebut mempertemukan Estonia yang mengoleksi dua poin dari dua laga dengan Luksemburg yang memiliki tiga poin, sehingga skor 1-1 menjadi prediksi yang masuk akal.

Estonia Punya Modal Pertahanan yang Cukup Solid



Estonia belum terkalahkan dalam dua pertandingan awal Liga Nations UEFA setelah bermain imbang melawan Bulgaria dan lawan sebelumnya.



Hasil tanpa gol kontra Bulgaria pada Selasa juga memperpanjang rekor mereka menjadi empat pertandingan beruntun tanpa kekalahan di semua kompetisi.



Meski demikian, lini depan Estonia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Jurgen Henn karena timnya hanya mencetak tiga gol dalam lima pertandingan terakhir.



Estonia bahkan tidak pernah mencetak lebih dari satu gol dalam enam pertandingan terakhir, sehingga produktivitas menjadi faktor penting saat menghadapi Luksemburg.



Hasil imbang 0-0 melawan Bulgaria juga memperlihatkan kesulitan Estonia dalam menciptakan peluang berbahaya.



Mereka hanya melepaskan satu tembakan dari dalam kotak penalti sepanjang pertandingan, tepatnya pada menit ke-57, sehingga efektivitas serangan perlu ditingkatkan.



Di sisi lain, pertahanan Estonia menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa pertandingan terakhir.



Mereka mencatat tiga clean sheet selama empat laga tanpa kekalahan dan mampu menjaga gawang tetap aman dalam dua pertandingan kandang terakhir. Baca Juga:Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Slovakia di Liga Nations UEFA: Sokoli Tahan Imbang

Luksemburg Tak Boleh Mengulang Kesalahan



Luksemburg datang dengan posisi lebih baik di klasemen Grup C setelah mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan. Namun, kekalahan telak 0-3 dari Islandia pada Selasa menjadi peringatan serius bagi pasukan Jeff Strasser.



Dalam pertandingan tersebut, Luksemburg hanya mampu menciptakan satu tembakan tepat sasaran.



Sebaliknya, Islandia berkali-kali mendapatkan ruang untuk melepaskan tembakan dari area dekat kotak enam yard yang membuat pertahanan Die Roten Lowen berada dalam tekanan.



Kekalahan tersebut cukup mengejutkan jika melihat performa Luksemburg sebelumnya.



Mereka sempat mencatat tiga clean sheet dalam lima pertandingan dan hanya kebobolan dua gol, sekaligus memenangkan empat dari lima laga tersebut.



Luksemburg juga memiliki catatan tandang yang patut diperhitungkan.



Mereka memenangkan tiga pertandingan tandang terakhir, termasuk kemenangan 2-1 atas Bulgaria pada 26 September dalam laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027. Baca Juga:Prediksi de Red FC vs Persipura: Tuan Rumah Punya Amunisi Baru

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Estonia



Estonia memiliki sejarah pertemuan yang lebih baik ketika menghadapi Luksemburg. Dari tiga pertemuan sebelumnya, Estonia memenangkan dua pertandingan, sedangkan Luksemburg belum pernah mengalahkan mereka.



Namun, performa terkini membuat duel kali ini berpotensi berjalan lebih seimbang.



Estonia memang lebih konsisten menjaga pertahanan, tetapi Luksemburg datang dengan modal tiga kemenangan tandang beruntun yang membuat mereka memiliki alasan untuk percaya diri.



Estonia juga tidak selalu tangguh ketika bermain di kandang. Sebelum dua pertandingan kandang terakhir, mereka sempat menjalani enam laga kandang tanpa kemenangan dengan catatan empat kekalahan dan dua hasil imbang.



Kondisi tersebut membuat pertandingan di Lillekula Stadium berpotensi berlangsung ketat.



Estonia membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di Grup C, sedangkan Luksemburg tentu ingin merespons kekalahan 0-3 dari Islandia dengan hasil positif. Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Turki: Menanti Kolaborasi Lukaku dan KDB

Perkiraan Susunan Pemain Estonia vs Luksemburg



Estonia kemungkinan melakukan perubahan di sisi kanan setelah Robi Saarma mengalami cedera ketika menghadapi Bulgaria.



Frank Liivak diperkirakan mengisi posisi tersebut untuk mendukung formasi tiga bek yang dihuni Maksim Paskotsi, Erko Tougjas, dan Karol Mets.



Markus Poom kemungkinan menjadi pemain yang ditempatkan di dasar lini tengah Estonia. Sementara itu, Karel Mustmaa dan Patrik Kristal berpeluang kembali dipercaya sebagai duet di lini depan.



Di kubu Luksemburg, Enes Mahmutovic dan Dirk Carlson diharapkan mampu kembali menunjukkan soliditas setelah kebobolan tiga gol dari Islandia.



Mathias Olesen kemungkinan membantu menjaga keseimbangan lini tengah, sedangkan Aiman Dardari dapat menjadi ujung tombak dengan dukungan Vincent Thill dan Hamza Kadamani.



Estonia diperkirakan mengandalkan Hein; Paskotsi, Tougjas, Mets; Liivak, Soomets, Poom, Kait, Schjonning-Larsen; Mustmaa, Kristal.



Sementara Luksemburg berpotensi menurunkan Moris; Jans, Mahmutovic, Carlson, Bohnert; Moreira, Olesen, Barreiro; Thill, Dardari, Kadamani. Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Italia: Zidane Pilih Olise, Mancini Andalkan Tonali