Sergey Brin Gelontorkan USD 102 Juta Lawan Pajak dengan Risiko Hadapi Beban USD 13 Miliar jika Kalah

JawaPos.com - Salah satu pendiri Google, Sergey Brin menggelontorkan USD102 juta atau sekitar Rp1,82 triliun dengan kurs Rp17.800 per dolar AS untuk melawan Proposition 40, rancangan pajak kekayaan satu kali bagi miliarder California. Jika aturan itu lolos, kekayaan Brin yang hampir USD 260 miliar berpotensi dikenai sekitar USD 13 miliar atau Rp231,4 triliun.



Dilansir dari Fortune, Selasa (6/10/2026), Brin menyalurkan seluruh dana itu kepada Building a Better California, komite aksi politik sekaligus organisasi advokasi yang menentang pajak miliarder. Pengeluaran untuk menggagalkan pajak telah melampaui USD187 juta, menjadikan Brin penyumbang tunggal terbesar. Sementara itu, kubu pendukung telah mengumpulkan sekitar USD32 juta.



Prop. 40 akan masuk surat suara pemilih California pada November. Jika disetujui, aturan ini mengenakan pajak satu kali sebesar 5 persen atas kekayaan sekitar 200 miliarder. Sebanyak 90 persen penerimaan diarahkan untuk program kesehatan, sedangkan 10 persen sisanya untuk pendidikan, bantuan pangan, dan administrasi.



Besarnya potensi penerimaan itu membuat Prop. 40 mendapat dukungan dari sejumlah ekonom, sekaligus memicu penolakan dari kalangan miliarder dan pejabat negara bagian. Pada September, enam ekonom penerima Nobel, termasuk Joseph Stiglitz dan Paul Krugman, mendukung aturan tersebut dan menyebut pajak kekayaan California berpotensi mendorong kebijakan serupa di negara bagian lain hingga tingkat federal.



Sebaliknya, mantan CEO Google Eric Schmidt, salah satu pendiri PayPal Peter Thiel, dan Gubernur California Gavin Newsom menentang Prop. 40. Newsom khawatir perpindahan orang-orang sangat kaya akan mengikis basis pajak negara bagian.

Dia mengatakan, "Faktanya, kebijakan ini justru akan mengurangi investasi untuk pendidikan. Ini akan mengurangi investasi bagi guru dan pustakawan, penitipan anak, pemadam kebakaran, dan kepolisian."

Kekhawatiran soal perpindahan kekayaan itu mendapat konteks dari sejumlah langkah para miliarder yang telah memindahkan domisili atau aset ke luar California. Brin kini tercatat sebagai penduduk Nevada, sementara Larry Page memindahkan beberapa aset dari California, termasuk kantor keluarganya, Koop, ke Delaware pada Desember 2025. Brin juga dilaporkan membeli rumah senilai USD 51 juta di dekat Miami Beach pada Maret.



Namun, belum ada bukti kuat bahwa perpindahan miliarder otomatis akan menguras penerimaan California. Enam miliarder yang diperkirakan meninggalkan negara bagian, yakni Brin, Page, Thiel, Don Hankey, Travis Kalanick, dan Steven Spielberg, diperkirakan menyumbang sekitar USD 27 miliar penerimaan pajak. Angka itu sekitar seperempat dari proyeksi USD 100 miliar yang dapat dihimpun Prop. 40 dalam lima tahun.