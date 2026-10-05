Inggris Negosiasi Cadangan Solar dengan Eropa di Tengah Tekanan Amerika Serikat

JawaPos.com - Inggris sedang bernegosiasi dengan sejumlah sekutu Eropa mengenai kemungkinan pelepasan stok darurat solar di tengah tekanan pemerintahan Donald Trump.

Dilansir dari laman The Guardian pada Minggu (4/10), pembahasan itu melibatkan Komisi Eropa, Jerman, Prancis, Italia, dan Irlandia untuk merespons kenaikan harga energi serta potensi gangguan pasokan dari Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump sebelumnya mendesak negara-negara Eropa segera mengurangi cadangan diesel mereka untuk membantu meningkatkan pasokan dan menekan harga bahan bakar global.

Tekanan itu meningkat setelah Trump mempertimbangkan larangan ekspor diesel dari Amerika Serikat untuk menekan harga bahan bakar domestik.

Inggris menghadapi risiko lebih besar karena sekitar sepertiga impor solar negara tersebut pada tahun lalu berasal dari Amerika Serikat, sementara produksi domestiknya belum mencukupi kebutuhan.

Harga rata-rata solar di Inggris bahkan mencapai rekor 199,72 pence per liter, sedangkan harga minyak mentah Brent telah meningkat dari sekitar USD 72 atau sekitar Rp1,22 juta per barel menjadi lebih dari USD 101 atau sekitar Rp1,72 juta.

Inggris dan negara-negara Eropa kini harus menyeimbangkan kebutuhan menambah pasokan bahan bakar dengan kewajiban mempertahankan cadangan untuk menghadapi kemungkinan krisis energi selama musim dingin.

Komisi Eropa akan menggelar pembahasan mendesak bersama negara-negara anggotanya untuk menentukan respons terkoordinasi, dengan melibatkan Badan Energi Internasional.