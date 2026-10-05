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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.22 WIB

Mauro Icardi Berpeluang Kembali ke Inggris di Tengah Ketertarikan Tottenham Hotspur dan Everton

Mauro Icardi (Bein Sports) - Image

Mauro Icardi (Bein Sports)

JawaPos.com - Mauro Icardi menjadi incaran dua klub Liga Primer Inggris, Tottenham Hotspur dan Everton, setelah berstatus bebas transfer usai meninggalkan Galatasaray.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), Tottenham telah mengevaluasi kemungkinan merekrut striker asal Argentina itu untuk memperkuat lini serang yang mengalami sejumlah masalah pada awal musim.

Everton juga dilaporkan telah menjajaki peluang mendatangkan Icardi setelah sebelumnya pemain berusia 33 tahun itu ditawarkan kepada klub asal Liverpool tersebut.

Ketertarikan kedua klub Inggris itu belum berkembang menjadi tawaran resmi atau negosiasi lanjutan dengan Icardi.

Tottenham melihat pengalaman dan kemampuan mencetak gol Icardi sebagai salah satu opsi untuk menambah kekuatan lini depan, sedangkan Everton sempat mencari tambahan pemain di posisi penyerang tengah setelah bursa transfer ditutup.

Selain kedua klub, Icardi juga dikaitkan dengan Lazio, Olympiacos, dan PAOK, tetapi belum ada klub yang berhasil mengamankan tanda tangannya.

Icardi saat ini terus berlatih secara mandiri sambil menunggu keputusan mengenai klub berikutnya setelah kontraknya bersama Galatasaray berakhir pada 30 Juni.

Selama empat musim bersama klub Turki, ia mencetak 77 gol dalam 134 penampilan dan sebelumnya juga pernah memperkuat Sampdoria, Inter Milan, serta Paris Saint-Germain.

Dengan pengalamannya di sejumlah liga besar Eropa, Icardi masih membuka kemungkinan untuk kembali bermain secara reguler, termasuk di Liga Primer Inggris bersama Tottenham atau Everton.

Editor: Candra Mega Sari
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