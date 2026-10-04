Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 4 Oktober 2026 | 17.30 WIB

Tuchel Sebut Tak Ada Harry Kane Kedua, Usai Inggris Bantai Kroasia 7-0

Harry Kane mencetak dua gol saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 di UEFA Nations League. Thomas Tuchel menilai kualitas sang kapten sangat sulit ditemukan kembali. (Timnas Inggris) - Image

Harry Kane mencetak dua gol saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 di UEFA Nations League. Thomas Tuchel menilai kualitas sang kapten sangat sulit ditemukan kembali. (Timnas Inggris)

JawaPos.com - Inggris tampil tanpa ampun saat bertandang ke markas Kroasia. Three Lions menghancurkan tuan rumah 7-0 dalam laga UEFA Nations League, dengan Harry Kane dan Bukayo Saka sama-sama mencetak dua gol.

Pasukan Thomas Tuchel sudah unggul 4-0 sebelum turun minum di Stadion Rujevica, Rijeka. Kane kemudian kembali mencetak gol setelah jeda, disusul Saka dan Morgan Rogers yang melengkapi pesta tujuh gol Inggris.

Kane Buka Pesta Gol Inggris

Kane membuka keunggulan Inggris pada menit kedelapan. Mendapatkan umpan dari Jude Bellingham, penyerang Bayern Munich tersebut melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang.

Bellingham kemudian menggandakan keunggulan Inggris sebelum Anthony Gordon mencetak gol ketiga melalui sundulan.

Saka ikut mencatatkan namanya di papan skor menjelang turun minum. Gol tersebut membuat Inggris memasuki jeda dengan keunggulan 4-0.

Kane kembali mencetak gol pada awal babak kedua untuk melengkapi brace-nya. Saka kemudian melakukan hal serupa sebelum Morgan Rogers menutup pesta gol Inggris menjelang pertandingan berakhir.

Tuchel: Tidak Ada Harry Kane Kedua

Penampilan Kane mendapat perhatian khusus dari Tuchel. Pelatih Inggris itu menilai sang kapten memiliki kualitas yang sangat sulit ditemukan pada pemain lain.

"Harry Kane adalah striker dengan level tertinggi yang mungkin ada. Anda tidak akan mendapatkan Harry Kane lain," kata Tuchel setelah pertandingan.

Menurut Tuchel, Inggris memang akan menemukan solusi ketika suatu saat Kane tidak lagi menjadi pilihan. Namun, ia tidak yakin akan ada pemain yang benar-benar memiliki karakteristik seperti kapten Three Lions tersebut.

"Akan ada orang lain, tetapi bukan Harry atau tiruan Harry. Kita akan menemukan solusi... tetapi mungkin bukan saya. Mungkin butuh 10 tahun lagi!" ujar Tuchel.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: ESPN
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

Minggu, 4 Oktober 2026 | 16.00 WIB

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.25 WIB

Prediksi Skor Trinidad dan Tobago vs Curacao di CONCACAF: Duel Sengit Rawan Imbang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Trinidad dan Tobago vs Curacao di CONCACAF: Duel Sengit Rawan Imbang

Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore