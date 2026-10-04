Tuchel Sebut Tak Ada Harry Kane Kedua, Usai Inggris Bantai Kroasia 7-0

JawaPos.com - Inggris tampil tanpa ampun saat bertandang ke markas Kroasia. Three Lions menghancurkan tuan rumah 7-0 dalam laga UEFA Nations League, dengan Harry Kane dan Bukayo Saka sama-sama mencetak dua gol.

Pasukan Thomas Tuchel sudah unggul 4-0 sebelum turun minum di Stadion Rujevica, Rijeka. Kane kemudian kembali mencetak gol setelah jeda, disusul Saka dan Morgan Rogers yang melengkapi pesta tujuh gol Inggris.

Kane Buka Pesta Gol Inggris Kane membuka keunggulan Inggris pada menit kedelapan. Mendapatkan umpan dari Jude Bellingham, penyerang Bayern Munich tersebut melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang.

Bellingham kemudian menggandakan keunggulan Inggris sebelum Anthony Gordon mencetak gol ketiga melalui sundulan.

Saka ikut mencatatkan namanya di papan skor menjelang turun minum. Gol tersebut membuat Inggris memasuki jeda dengan keunggulan 4-0.

Kane kembali mencetak gol pada awal babak kedua untuk melengkapi brace-nya. Saka kemudian melakukan hal serupa sebelum Morgan Rogers menutup pesta gol Inggris menjelang pertandingan berakhir.

Tuchel: Tidak Ada Harry Kane Kedua Penampilan Kane mendapat perhatian khusus dari Tuchel. Pelatih Inggris itu menilai sang kapten memiliki kualitas yang sangat sulit ditemukan pada pemain lain.

"Harry Kane adalah striker dengan level tertinggi yang mungkin ada. Anda tidak akan mendapatkan Harry Kane lain," kata Tuchel setelah pertandingan.

Menurut Tuchel, Inggris memang akan menemukan solusi ketika suatu saat Kane tidak lagi menjadi pilihan. Namun, ia tidak yakin akan ada pemain yang benar-benar memiliki karakteristik seperti kapten Three Lions tersebut.