Tuchel Sebut Tak Ada Harry Kane Kedua, Usai Inggris Bantai Kroasia 7-0

Harry Kane mencetak dua gol saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 di UEFA Nations League. Thomas Tuchel menilai kualitas sang kapten sangat sulit ditemukan kembali. (Timnas Inggris)
JawaPos.com - Inggris tampil tanpa ampun saat bertandang ke markas Kroasia. Three Lions menghancurkan tuan rumah 7-0 dalam laga UEFA Nations League, dengan Harry Kane dan Bukayo Saka sama-sama mencetak dua gol.
Pasukan Thomas Tuchel sudah unggul 4-0 sebelum turun minum di Stadion Rujevica, Rijeka. Kane kemudian kembali mencetak gol setelah jeda, disusul Saka dan Morgan Rogers yang melengkapi pesta tujuh gol Inggris.
Kane membuka keunggulan Inggris pada menit kedelapan. Mendapatkan umpan dari Jude Bellingham, penyerang Bayern Munich tersebut melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang.
Bellingham kemudian menggandakan keunggulan Inggris sebelum Anthony Gordon mencetak gol ketiga melalui sundulan.
Saka ikut mencatatkan namanya di papan skor menjelang turun minum. Gol tersebut membuat Inggris memasuki jeda dengan keunggulan 4-0.
Kane kembali mencetak gol pada awal babak kedua untuk melengkapi brace-nya. Saka kemudian melakukan hal serupa sebelum Morgan Rogers menutup pesta gol Inggris menjelang pertandingan berakhir.
Penampilan Kane mendapat perhatian khusus dari Tuchel. Pelatih Inggris itu menilai sang kapten memiliki kualitas yang sangat sulit ditemukan pada pemain lain.
"Harry Kane adalah striker dengan level tertinggi yang mungkin ada. Anda tidak akan mendapatkan Harry Kane lain," kata Tuchel setelah pertandingan.
Menurut Tuchel, Inggris memang akan menemukan solusi ketika suatu saat Kane tidak lagi menjadi pilihan. Namun, ia tidak yakin akan ada pemain yang benar-benar memiliki karakteristik seperti kapten Three Lions tersebut.
"Akan ada orang lain, tetapi bukan Harry atau tiruan Harry. Kita akan menemukan solusi... tetapi mungkin bukan saya. Mungkin butuh 10 tahun lagi!" ujar Tuchel.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022