Luka Modric Buka Suara! Malu Kroasia Dibantai Inggris 0-7

JawaPos.com - Kekalahan telak 0-7 dari Inggris membuat Luka Modric merasakan sesuatu yang belum pernah dialaminya selama membela Timnas Kroasia. Kapten Kroasia tersebut mengaku malu setelah timnya dipermalukan dalam laga UEFA Nations League di Rijeka.

Modric mengatakan hasil tersebut terasa sangat berat karena Kroasia kalah dengan cara yang menurutnya menyia-nyiakan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

"Saya sudah 20 tahun membela timnas dan ini kali pertama saya merasa malu setelah pertandingan. Kalah dengan cara seperti ini seperti menyia-nyiakan reputasi yang telah kami bangun selama bertahun-tahun. Ini sulit diterima. Saya merasa malu," ujar Modric.

Kekalahan 0-7 tersebut menjadi hasil yang sangat buruk bagi Kroasia. Inggris mampu mencetak tujuh gol tanpa balas dalam pertandingan yang berlangsung di Rijeka.

Bagi Modric, persoalan bukan hanya terletak pada hasil akhir. Cara Kroasia mengalami kekalahan tersebut juga membuat pemain yang telah dua dekade membela tim nasional itu merasa terpukul.

Kroasia pun harus menerima salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah tim nasional mereka. Hasil tersebut menjadi perhatian besar setelah perjalanan panjang Modric dan generasi pemain Kroasia membangun reputasi di level internasional.

Modric kini menjadi salah satu figur paling senior di skuad Kroasia. Pengalamannya selama 20 tahun bersama tim nasional membuat pengakuan tersebut semakin menggambarkan beratnya kekalahan dari Inggris.