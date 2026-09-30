Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 30 September 2026 | 20.45 WIB

WHO Sebut 180 Ribu Orang di Yaman Mengungsi di Tengah Eskalasi

Ilustrasi milisi bersenjata di Yaman, Houthi, yang didukung Iran. (Dok Al-Jazeera). - Image

Ilustrasi milisi bersenjata di Yaman, Houthi, yang didukung Iran. (Dok Al-Jazeera).

JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, mengatakan lebih dari 180.000 orang di Yaman mengungsi di tengah eskalasi krisis yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

"Ini informasi yang kami terima, 180.000 orang dari 10 wilayah mengungsi," kata Direktur Kedaruratan Wilayah Mediterania Timur Dr. Annette Heinzelmann, dilansir dari Antara, Rabu (30/9).

Menurutnya, situasi tersebut memperparah sistem kesehatan di Yaman.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, sejak 6 Agustus tercatat total 4.481 korban, termasuk 830 lebih kematian.

Dua rumah sakit di Marib dan Ras Al-Arah menghentikan sementara layanan perawatan neonatal dan obstetri darurat karena staf dan kapasitas operasional dialihkan untuk menangani korban luka yang terus berdatangan, katanya.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Senin menyebutkan bahwa jumlah pengungsi akibat konflik yang berlangsung sejak Juni tersebut telah mencapai 145.000 orang.

Berdasarkan data IOM, sebanyak 16.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka selama sepekan terakhir.

Situasi di Yaman bergejolak pada pertengahan Juli setelah pasukan pro-pemerintah menyerang Bandar Udara Sanaa saat sebuah pesawat dari Iran yang membawa delegasi pemimpin Houthi sedang mendarat.

Kelompok Houthi menyalahkan Arab Saudi atas serangan itu, dan menyatakan perang terhadap Riyadh. Houthi juga bertekad akan terus melawan Saudi sampai blokade terhadap wilayah-wilayah yang mereka kuasai dicabut.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Koalisi Arab Saudi Kembali Hancurkan Rudal Balistik Houthi yang Ditembakkan ke Riyadh - Image
Internasional

Koalisi Arab Saudi Kembali Hancurkan Rudal Balistik Houthi yang Ditembakkan ke Riyadh

Minggu, 20 September 2026 | 23.32 WIB

Amerika Serikat Pilih Jalur Diplomasi dan Tidak Membantu Arab Saudi Hadapi Serangan Yaman - Image
Internasional

Amerika Serikat Pilih Jalur Diplomasi dan Tidak Membantu Arab Saudi Hadapi Serangan Yaman

Jumat, 18 September 2026 | 03.48 WIB

Houthi Kuasai Titik Strategis Dekat Bab al-Mandeb, Jalur Minyak Dunia Terancam - Image
Internasional

Houthi Kuasai Titik Strategis Dekat Bab al-Mandeb, Jalur Minyak Dunia Terancam

Rabu, 16 September 2026 | 18.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore