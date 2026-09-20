Koalisi Arab Saudi Kembali Hancurkan Rudal Balistik Houthi yang Ditembakkan ke Riyadh

Juru bicara koalisi Mayor Jenderal Turki Al-Maliki. (Arab News)
JawaPos.com - Koalisi pendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang ditembakkan pasukan Houthi ke arah Riyadh, Arab Saudi. Rudal tersebut berhasil dihancurkan di udara tanpa menimbulkan kerusakan.
Dilansir dari Arab News, Minggu (20/9), juru bicara koalisi Mayor Jenderal Turki Al-Maliki mengatakan intersepsi dilakukan sesuai aturan pelibatan (rules of engagement). Ia memastikan rudal berhasil dihancurkan sebelum mencapai sasaran.
Al-Maliki mengatakan pasukan koalisi terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi warga sipil serta fasilitas vital. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan Arab Saudi.
Menurut Al-Maliki, upaya Houthi yang terus berlanjut untuk menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di Riyadh mencerminkan sikap tidak mau berkompromi kelompok tersebut serta tindakan yang disengaja untuk menyasar kawasan sipil.
Riyadh merupakan kota dengan jumlah penduduk lebih dari delapan juta jiwa.
Al-Maliki menambahkan bahwa sistem pertahanan udara Arab Saudi juga telah menggagalkan upaya Houthi untuk menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di Bish, Taif, Farasan, dan Yanbu.
Ia mengatakan kepemimpinan koalisi memiliki hak untuk mengambil langkah apa pun yang dianggap tepat, sesuai hukum humaniter internasional dan aturan kebiasaan internasional, guna mencegah serangan Houthi berikutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah koalisi kembali melakukan intersepsi terhadap rudal yang diarahkan ke Riyadh. Dalam keterangannya, Al-Maliki tidak menyebutkan secara rinci jenis rudal maupun lokasi penghancuran selain memastikan bahwa rudal berhasil dihancurkan di udara dan tidak menyebabkan kerusakan.
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