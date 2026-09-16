Houthi Kuasai Titik Strategis Dekat Bab al-Mandeb, Jalur Minyak Dunia Terancam

JawaPos.com - Kelompok Houthi dilaporkan memperluas kendalinya di pesisir Yaman hingga mendekati Selat Bab al-Mandeb, menempatkan salah satu jalur pelayaran energi terpenting dunia dalam tekanan baru.

Penguasaan sejumlah titik strategis ini terjadi ketika jalur alternatif ekspor minyak Arab Saudi juga menghadapi gangguan, sehingga risiko terhadap pasokan energi global ikut meningkat.

Dalam beberapa hari terakhir, pejuang Houthi yang didukung Iran dilaporkan merebut Pulau Hanish Besar, Pulau Hanish Kecil, dan kota pelabuhan Mocha di Laut Merah.

Pergerakan tersebut menandai perubahan dari kondisi garis depan Yaman yang relatif membeku sejak 2022. Kini, posisi Houthi semakin dekat dengan Bab al-Mandeb, selat sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

Bagi perdagangan global, kawasan ini bukan sekadar medan perang Yaman. Bab al-Mandeb merupakan salah satu jalur penting bagi kapal yang bergerak antara Samudra Hindia, Laut Merah dan Terusan Suez.

Gangguan berkepanjangan dapat memaksa kapal mengubah rute dan meningkatkan waktu serta biaya pengiriman.

Melansir Al-Jazeera, ancaman tersebut muncul pada saat jalur energi lain di kawasan, yakni Selat Hormuz, juga menghadapi tekanan akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat dan Israel.

Hormuz merupakan jalur penting bagi ekspor energi dari negara-negara Teluk.

Jika Bab al-Mandeb dan Hormuz sama-sama menghadapi gangguan, negara-negara produsen minyak di kawasan akan menghadapi pilihan rute yang semakin terbatas.