Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 16 September 2026 | 18.26 WIB

Houthi Kuasai Titik Strategis Dekat Bab al-Mandeb, Jalur Minyak Dunia Terancam

Selat Bab al-Mandeb. (Midddle East Monitor). - Image

Selat Bab al-Mandeb. (Midddle East Monitor).

JawaPos.com - Kelompok Houthi dilaporkan memperluas kendalinya di pesisir Yaman hingga mendekati Selat Bab al-Mandeb, menempatkan salah satu jalur pelayaran energi terpenting dunia dalam tekanan baru. 

Penguasaan sejumlah titik strategis ini terjadi ketika jalur alternatif ekspor minyak Arab Saudi juga menghadapi gangguan, sehingga risiko terhadap pasokan energi global ikut meningkat.

Dalam beberapa hari terakhir, pejuang Houthi yang didukung Iran dilaporkan merebut Pulau Hanish Besar, Pulau Hanish Kecil, dan kota pelabuhan Mocha di Laut Merah.

Pergerakan tersebut menandai perubahan dari kondisi garis depan Yaman yang relatif membeku sejak 2022. Kini, posisi Houthi semakin dekat dengan Bab al-Mandeb, selat sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

Bagi perdagangan global, kawasan ini bukan sekadar medan perang Yaman. Bab al-Mandeb merupakan salah satu jalur penting bagi kapal yang bergerak antara Samudra Hindia, Laut Merah dan Terusan Suez. 

Gangguan berkepanjangan dapat memaksa kapal mengubah rute dan meningkatkan waktu serta biaya pengiriman.

Melansir Al-Jazeera, ancaman tersebut muncul pada saat jalur energi lain di kawasan, yakni Selat Hormuz, juga menghadapi tekanan akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat dan Israel.

Hormuz merupakan jalur penting bagi ekspor energi dari negara-negara Teluk.

Jika Bab al-Mandeb dan Hormuz sama-sama menghadapi gangguan, negara-negara produsen minyak di kawasan akan menghadapi pilihan rute yang semakin terbatas.

Dampaknya tidak berhenti di kawasan Timur Tengah. Gangguan pada jalur pelayaran dan ekspor minyak dapat meningkatkan biaya pengiriman serta menciptakan tekanan baru terhadap harga energi global.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb - Image
Internasional

Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb

Rabu, 1 April 2026 | 00.55 WIB

Saudi Hancurkan Drone Houthi Sebelum Masuk Wilayah Udara Makkah - Image
Internasional

Saudi Hancurkan Drone Houthi Sebelum Masuk Wilayah Udara Makkah

Rabu, 16 September 2026 | 16.49 WIB

Harga Minyak Turun Tipis di Tengah Kenaikan Stok AS dan Gangguan Pasokan Arab Saudi - Image
Energi

Harga Minyak Turun Tipis di Tengah Kenaikan Stok AS dan Gangguan Pasokan Arab Saudi

Rabu, 16 September 2026 | 15.23 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore