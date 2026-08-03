KTM Dikabarkan Akan Mengakhiri Kerja Sama dengan Maverick Viñales sebelum Seri MotoGP Inggris 2026

JawaPos.com – KTM dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mencoret Maverick Viñales dari susunan pembalap sebelum MotoGP Inggris di Silverstone yang berlangsung pada 7–9 Agustus 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (3/8), Laporan tersebut menyebut peluang Viñales tetap membela KTM hingga akhir musim semakin kecil. Hingga kini, pihak KTM belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar tersebut.

Menurut laporan Motorsport.com, hubungan Viñales dengan manajemen KTM dikabarkan memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Kritik terbuka yang disampaikan pembalap asal Spanyol itu terhadap situasi di dalam tim, serta ketegangannya dengan CEO Tech3, Guenther Steiner, disebut mempercepat kemungkinan berakhirnya kerja sama.

Selain itu, cedera bahu yang belum sepenuhnya pulih juga dikabarkan menjadi salah satu faktor pertimbangan.

Apabila keputusan tersebut benar-benar diambil, Viñales diperkirakan tidak hanya absen pada MotoGP Inggris, tetapi juga untuk sisa musim 2026. KTM disebut telah menyiapkan Pol Espargaro sebagai pengganti apabila Viñales tidak lagi membalap bersama tim.

Namun, seluruh informasi tersebut masih sebatas laporan dan belum mendapat konfirmasi resmi dari KTM.

MotoGP Inggris juga dipastikan berlangsung tanpa beberapa pembalap utama lainnya. Cal Crutchlow kembali menggantikan Johann Zarco yang masih menjalani pemulihan cedera lutut, sedangkan Iker Lecuona akan menggantikan Fermin Aldeguer yang belum pulih dari cedera tulang belakang.