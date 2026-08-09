'Kejar Bola', Awkarin Tawarkan Diri Kerja Sama dengan Brand

Awkarin./ Instagram: awkarin
JawaPos.com - Selebgram Awkarin menunjukkan strategi berbeda dalam membangun kerja sama dengan perusahaan atau brand. Pemilik nama Karin Novilda itu tidak hanya menunggu tawaran datang, tetapi juga aktif menawarkan kerja sama kepada brand yang dinilai memiliki produk menarik.
Hal tersebut terungkap setelah sebuah akun media sosial membagikan tangkapan layar percakapan dengan seseorang yang mengaku sebagai bagian dari tim Awkarin. Pesan tersebut berisi penawaran kerja sama untuk mempromosikan produk melalui akun Shopee Awkarin.
Pemilik akun yang menerima pesan tersebut kemudian mengunggah tangkapan layar percakapan ke media sosial. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa penawaran tersebut benar-benar berasal dari tim Awkarin dan bukan modus penipuan yang mengatasnamakan sang selebgram.
Dalam pesan tersebut, seseorang bernama Thalitha memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim admin Awkarin. Ia menjelaskan bahwa saat ini Awkarin tengah aktif melakukan promosi melalui Shopee.
"Perkenalkan aku Thalitha, Tim Admin @narinkovilda atau Awkarin. Aku ingin menawarkan kerjasama dan saat ini Karin sedang aktif dalam melakukan SPILL LINK SHOPEE yang dimana juga memiliki performa link click dan penjualan pada brand yang tinggi dan juga bagus," demikian isi pesan tersebut.
Tim Awkarin kemudian menawarkan kesempatan kepada pemilik brand untuk meningkatkan penjualan produk melalui kerja sama promosi.
"Kita tertarik dengan varian produk dari brand kakak yang bagus dan menarik untuk dipromosikan," lanjut pesan tersebut.
Setelah unggahan itu beredar, Awkarin memberikan klarifikasi melalui media sosial. Ia memastikan bahwa pesan yang diterima pemilik brand tersebut memang berasal dari timnya.
"Kak halooo! Yes betul itu dari team aku, untuk akun Shopee aku hanya di: awkarin97 ya teman-teman," ujar Awkarin.
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