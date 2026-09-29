BitTorrent Jadi Petaka, Pengguna Jepang Dituntut Rp 56 Juta Gara-Gara Unduh Video

JawaPos.com - Pengguna BitTorrent di Jepang yang mengira bisa mengunduh video dewasa secara gratis mulai menghadapi kejutan mahal. Pemegang hak cipta kini semakin aktif melacak alamat IP pengguna dan mengajukan tuntutan pembayaran hingga ratusan ribu yen.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (29/9), sejumlah pengguna menerima pemberitahuan pengadilan yang memungkinkan identitas mereka, termasuk nama, alamat, dan nomor telepon, diungkap kepada pemegang hak cipta.

Salah satunya adalah pria wiraswasta berusia 40-an yang tinggal di Tokyo. Dia mulai menggunakan perangkat lunak berbagi file tersebut setelah membaca tentang BitTorrent di internet.

Pria itu biasanya mulai mengunduh video dewasa sebelum tidur dan mematikan perangkat lunak pada pagi harinya. Dengan cara tersebut, dia bisa mendapatkan banyak video tanpa membayar.

Namun, pada Mei, sebuah surat tiba di rumahnya. Surat itu tampak berasal dari pengadilan, meski awalnya dia tidak mengetahui perkara yang dimaksud.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pengadilan telah menyetujui pengungkapan informasi yang dapat mengidentifikasi dirinya.

Sekitar 20 hari kemudian, surat lain datang dari pengacara yang mewakili sebuah perusahaan produksi video. Pengacara itu menuntut pembayaran JPY 500 ribu, setara sekitar Rp 56 juta dengan kurs 1 JPY = Rp112, serta memperingatkan kemungkinan gugatan perdata atau pidana jika tuntutan tidak dipenuhi.

"Saya awalnya berpikir ini pasti semacam penipuan," kata pria tersebut.

Setelah memeriksa dokumen, dia kemudian meyakini surat itu benar. Pemberitahuan tersebut menyebut hak atas transmisi materi berhak cipta secara online, sehingga dia menyadari aktivitasnya menggunakan perangkat lunak berbagi file kemungkinan menjadi penyebabnya.