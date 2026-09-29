Qatar Akan Ajukan Gagasan Baru Iran ke AS untuk Buka Selat Hormuz

Ilustrasi kapal tanker di perairan Selat Hormuz. (AP Photo/Kamran Jebreili)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Senin (28/9), mengatakan bahwa Qatar akan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada pihak AS, yang telah dibahas bersama Teheran, mengenai cara memenuhi persyaratan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Dia menambahkan bahwa tanggapan akhir dari Washington mungkin akan keluar pada Selasa (29/9).

Saat berbicara kepada wartawan Iran di New York, Araghchi mengatakan dia kembali bertemu dengan Qatar dan membahas berbagai kemungkinan untuk memfasilitasi pelaksanaan syarat-syarat yang diajukan Teheran.

"Mereka memiliki gagasan, dan kami membahas bagaimana cara untuk memenuhi syarat-syarat Iran serta bagaimana syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi," katanya, sebagaimana dikutip oleh kantor berita resmi Iran IRNA, dilansir dari Antara, Selasa (29/9).

Gagasan-gagasan tersebut kini akan disampaikan kepada pihak AS, dan setelah itu tanggapan akhir Washington akan diteruskan ke Teheran, kata Araghchi.

"Saya berharap hal ini akan terjadi paling lambat besok," tambahnya.