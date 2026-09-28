Iran Tak Berencana Gelar Putaran Baru Perundingan dengan AS di New York

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Delegasi Iran tidak berencana menggelar putaran perundingan baru dengan perwakilan Amerika Serikat (AS) di New York, demikian kantor berita IRNA melaporkan dengan mengutip seorang sumber.
Pada Rabu (23/9), Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan perwakilan negaranya telah berkomunikasi dengan pihak AS melalui Qatar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa sebelumnya.
“Tidak ada rencana untuk putaran pembicaraan baru dengan pihak AS dalam agenda perwakilan Iran. Menteri luar negeri akan kembali ke Iran pada Selasa (29/9) setelah menyelesaikan agenda yang telah dijadwalkan,” kata sumber tersebut kepada IRNA, dilansir dari Antara, Senin (28/9).
Pada saat yang sama, sumber tersebut mengatakan Iran masih menunggu tanggapan terkait proposal yang telah disampaikan kepada pihak AS.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjelaskan bahwa Teheran telah menyampaikan kepada Washington, melalui para perantara, rencana selama tujuh hari untuk membuka Selat Hormuz.
Presiden AS Donald Trump mengatakan telah menolak proposal Iran tersebut.
Namun, pada Sabtu malam, Araghchi mengatakan Iran masih menunggu tanggapan final AS melalui para perantara terkait proposal Teheran mengenai Selat Hormuz, meskipun Trump telah menyatakan menolaknya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022