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Antara
Senin, 28 September 2026 | 19.20 WIB

Iran Tak Berencana Gelar Putaran Baru Perundingan dengan AS di New York

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Delegasi Iran tidak berencana menggelar putaran perundingan baru dengan perwakilan Amerika Serikat (AS) di New York, demikian kantor berita IRNA melaporkan dengan mengutip seorang sumber.

Pada Rabu (23/9), Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan perwakilan negaranya telah berkomunikasi dengan pihak AS melalui Qatar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa sebelumnya.

“Tidak ada rencana untuk putaran pembicaraan baru dengan pihak AS dalam agenda perwakilan Iran. Menteri luar negeri akan kembali ke Iran pada Selasa (29/9) setelah menyelesaikan agenda yang telah dijadwalkan,” kata sumber tersebut kepada IRNA, dilansir dari Antara, Senin (28/9).

Pada saat yang sama, sumber tersebut mengatakan Iran masih menunggu tanggapan terkait proposal yang telah disampaikan kepada pihak AS.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjelaskan bahwa Teheran telah menyampaikan kepada Washington, melalui para perantara, rencana selama tujuh hari untuk membuka Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengatakan telah menolak proposal Iran tersebut.

Namun, pada Sabtu malam, Araghchi mengatakan Iran masih menunggu tanggapan final AS melalui para perantara terkait proposal Teheran mengenai Selat Hormuz, meskipun Trump telah menyatakan menolaknya.

Editor: Kuswandi
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