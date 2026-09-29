Akhiri Perang, AS, Iran Bahas dengan Negara Mediator Secara Terpisah

JawaPos.com - Perwakilan Amerika Serikat dan Iran pada Senin secara terpisah mengadakan pembahasan upaya untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah dengan negara-negara mediator.
Menurut kantor berita Reuters yang mengutip sumber kedua pihak, pembicaraan lebih lanjut dilaporkan akan fokus pada amandemen rencana tujuh hari yang diajukan Iran pekan lalu.
Tidak ada detail spesifik tentang diskusi dan formatnya yang diungkapkan.
Dilansir dari Antara Selasa (29/9), pada Senin, Axios mengutip seorang pejabat AS bahwa Presiden AS Donald Trump siap untuk melonggarkan sanksi terhadap Iran dan mencairkan dana Teheran yang diblokir jika ada "kemajuan konkret" pada kesepakatan nuklir. Namun Trump kemudian membantah laporan tersebut.
Pada saat yang sama, Reuters melaporkan, mengutip sumber, bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan pengecualian sanksi sementara untuk penerbangan yang mengangkut jamaah Syiah antara Iran dan Irak.
Sebelumnya dilaporkan bahwa Amerika Serikat dan Iran mungkin akan mengadakan pembicaraan terpisah dengan mediator yang terlibat dalam penyelesaian konflik pada tanggal 28 atau 29 September.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pekan lalu, menyatakan bahwa Republik Islam menegaskan tidak akan membuat senjata nuklir.
Pada awal September, Trump mengatakan bahwa ada kemungkinan 99,9 persen Washington akan membuat kesepakatan nuklir dengan Teheran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022