Harga Minyak Mentah Dunia Bergerak Fluktuatif di Tengah Kebuntuan Diplomatik AS-Iran

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif pada perdagangan Kamis (1/10) di tengah kebuntuan pembicaraan damai Amerika Serikat (AS)-Iran dan mengetatnya pasar bahan bakar minyak (BBM) AS.

Melansir Investing pada pukul 06:40 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 1,72 poin atau 1,79 persen ke level 97,88 dollar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (30/9) pagi sebesar 96,01 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,33 poin atau 0,36 persen ke level 90,08 dollar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu (30/9) pagi sebesar 89,23 dollar per barel.

Melansir Reuters, Pergerakan harga minyak masih dipengaruhi perkembangan hubungan AS dan Iran. Qatar pada Selasa mengatakan berharap diplomasi antara Teheran dan Washington dapat menghasilkan terobosan.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump membantah laporan Axios dan CNN yang menyebut dirinya bersedia memberikan keringanan sanksi serta mencairkan dana Iran yang dibekukan sebagai imbalan atas langkah konkret Teheran terkait program nuklirnya.

Sementara itu, pada sisi pasokan, Arab Saudi telah kembali melakukan pemuatan tanker minyak dari pelabuhan Laut Merah Yanbu setelah mengaktifkan kembali jalur pipa East-West.

Goldman Sachs memperkirakan ekspor minyak negara-negara Teluk telah pulih menjadi 23,3 juta barel per hari (bph) dalam sepekan terakhir, sejalan dengan rata-rata 2025. Bank tersebut menyebut ekspor minyak kawasan Teluk meningkat dua kali lipat pada September.

Selain itu, JPMorgan juga memperkirakan, rata-rata ekspor minyak selama 10 hari terakhir mencapai 20,5 juta bph dalam lima hari terakhir atau setara dengan 89 persen dari level 2025.