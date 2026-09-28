Michael Dell Naik ke Posisi Keempat Orang Terkaya Dunia, Salip Mark Zuckerberg dan Sergey Brin

JawaPos.com - Posisi orang terkaya dunia kembali berubah setelah Michael Dell melewati Sergey Brin dan Mark Zuckerberg dalam daftar miliarder real-time Forbes. Kenaikan itu terjadi setelah saham Dell Technologies menguat tajam, memperbesar nilai kepemilikan Dell ketika perusahaan yang didirikannya mendapat keuntungan dari meningkatnya investasi dunia pada infrastruktur kecerdasan buatan (AI).

Dilansir dari Forbes, Senin (28/9/2026), kekayaan bersih Dell diperkirakan mencapai USD 276,4 miliar atau sekitar Rp4.953 triliun dengan kurs Rp17.920 per dolar AS. Nilai kekayaannya bertambah lebih dari USD 11 miliar dalam perdagangan Jumat (25/9), ketika saham Dell Technologies melonjak hampir 6 persen.

Perubahan tersebut menempatkan Dell di posisi keempat orang terkaya dunia. Larry Page berada satu tingkat di atasnya dengan kekayaan sekitar USD 282 miliar. Sergey Brin turun ke posisi kelima, sedangkan Zuckerberg berada di posisi keenam dengan sekitar USD 257,2 miliar setelah kekayaannya berkurang sekitar USD 9 miliar akibat penurunan saham Meta.

Urutan enam besar orang-orang terkaya itu menunjukkan betapa cepat posisi para miliarder teknologi dapat berubah mengikuti pasar saham. Elon Musk dan Jeff Bezos masih berada di dua posisi teratas, sementara Page, Dell, Brin, dan Zuckerberg berada dalam kelompok dengan nilai kekayaan yang dapat bergeser miliaran dolar dalam satu sesi perdagangan.

Bagi Dell, pergerakan itu berkaitan erat dengan kinerja Dell Technologies yang kini tidak hanya dikenal sebagai pembuat komputer. Perusahaan tersebut menjadi salah satu pemasok perangkat keras untuk pusat data yang menjalankan sistem AI, termasuk server yang dirancang untuk kebutuhan komputasi AI.

Saham Dell Technologies mencapai USD 570,72 pada Jumat. Morgan Stanley kemudian menaikkan skenario optimistis harga saham Dell menjadi USD 756, sementara target dasar dan peringkat investasinya tetap dipertahankan.

Kinerja bisnis perusahaan turut menjelaskan kenaikan tersebut. Dalam laporan kuartal terbarunya, Dell Technologies mencatat pendapatan rekor USD 47 miliar atau sekitar Rp842,2 triliun. Dari jumlah itu, USD 16,4 miliar atau Rp293,9 triliun berasal dari server yang dioptimalkan untuk AI.

Pesanan server AI mencapai rekor USD 60,9 miliar, sedangkan backlog atau pesanan yang sudah diterima tetapi belum dikirim mencapai USD 95 miliar atau sekitar Rp1.702 triliun. Jumlah pelanggan AI Dell juga meningkat dari sekitar 5.000 menjadi 6.500 hanya dalam satu kuartal.