Donald Trump: AS Fasilitasi 20 Juta Barel Minyak Lewati Selat Hormuz

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim pihaknya telah memfasilitasi pengiriman terhadap lebih dari 20 juta barel minyak melalui Selat Hormuz selama akhir pekan.

"Lebih dari 20 juta barel," kata Trump kepada portal berita Axios pada Minggu (27/9).

Trump mencatat jumlah tersebut merupakan volume minyak terbesar yang telah melewati Selat Hormuz dalam satu akhir pekan sejak konflik antara AS dengan Iran dimulai.

Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap sejumlah target di Iran hingga memicu serangan balasan.

Pada pertengahan Juni, Iran dan AS telah menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, meskipun konflik kembali berlanjut tak lama kemudian. Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan.

Kemudian, pada 12 Juli, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga berakhirnya campur tangan AS di kawasan tersebut.

Trump pun mengatakan AS akan menjadi "penjaga" di Selat Hormuz dan memberlakukan kembali blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran.