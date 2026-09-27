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Muhammad Ridwan
Senin, 28 September 2026 | 01.54 WIB

Oman Berkomitmen Jaga Navigasi di Selat Hormuz

Ilustrasi pelayaran di Selat Hormuz (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi pelayaran di Selat Hormuz (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Oman menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Selain itu, Oman juga mendesak Iran dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur politik yang langgeng.

Dilansir dari Antara pada Minggu (27/9), Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi dalam pidatonya pada Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada Sabtu (26/9) mengatakan, konflik yang terjadi akibat serangan AS-Israel terhadap Iran mengancam keamanan kawasan.

Dia mengatakan konflik tersebut juga mengganggu pelayaran dan perdagangan yang melalui jalur strategis itu, serta berdampak pada keamanan energi, harga, dan kepercayaan terhadap sistem internasional.

Albusaidi mengatakan Oman berkomitmen melindungi navigasi melalui Selat Hormuz sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Dia mengajak seluruh pihak bekerja sama dengan Muscat untuk memastikan jalur pelayaran melalui titik strategis tersebut tetap terbuka, dengan menghormati kepentingan negara-negara yang bergantung pada jalur itu.

Menteri luar negeri tersebut juga mendesak Teheran dan Washington menyelesaikan perselisihan yang masih ada serta mengupayakan kesepahaman politik yang dapat memberikan jalan keluar jangka panjang dari krisis.

Albusaidi menyampaikan solidaritas Oman kepada negara-negara tetangga atas langkah yang mereka ambil untuk melindungi keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah masing-masing.

Terkait Yaman, dia kembali menegaskan dukungan Oman terhadap penyelesaian politik yang mempertahankan persatuan, stabilitas, dan integritas wilayah negara tersebut.

Dia menyerukan pihak-pihak terkait bekerja menuju kesepakatan yang melindungi kedaulatan Yaman serta hubungan negara itu dengan negara-negara tetangganya.

Editor: Kuswandi
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