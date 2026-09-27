Iran Tunggu Tanggapan Final AS soal Usulan Buka Selat Hormuz

Sebuah perahu kecil berlayar melewati kapal kargo dan kapal komersial lainnya yang berlabuh di Selat Hormuz di lepas pantai Bandar Abbas, Iran, Rabu, 5 Agustus 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP).

JawaPos.com - Pembukaan Selat Hormuz masih menjadi misteri. Iran masih menantikan tanggapan final dari Amerika Serikat melalui perantara terkait usulannya atas pembukaan kembali Selat Hormuz, meski Presiden AS Donald Trump secara terbuka telah menolaknya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran melalui perantara telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencana pembukaan kembali Selat Hormuz selama tujuh hari.

"Kami melihat reaksi awal Presiden AS. Namun, belum ada yang disampaikan kepada kami melalui perantara," kata Araghchi dalam pernyataan kepada media Iran yang dipublikasikan melalui kanal Telegramnya, dilansir dari Antara, Minggu (27/9).

Araghchi mengatakan Trump telah mengeluarkan banyak pernyataan yang saling bertentangan terkait persoalan itu.

"Kami menunggu sikap final dari para perantara dan akan mengambil keputusan berdasarkan hal itu," kata diplomat senior Iran tersebut.

Dia menambahkan bahwa kemajuan terkait pembukaan Selat Hormuz bergantung pada kesediaan Amerika Serikat memenuhi persyaratan Iran.

Pada pertengahan Juni, AS dan Iran menandatangani memorandum yang dimaksudkan untuk memulai proses menuju kesepakatan perdamaian. Namun, tiga pekan kemudian, eskalasi kembali terjadi.

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