Profil Siti Hasmah, Dokter Perempuan Pelopor yang Dampingi Mahathir Mohamad Selama 70 Tahun

Siti Hasmah Mohamad Ali meninggal dunia pada Senin (28/9) pada usia 100 tahun. (MalaysiaKini).
JawaPos.com - Siti Hasmah Mohamad Ali meninggal dunia pada Senin (28/9) pada usia 100 tahun. Ia dikenang bukan semata sebagai istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, tetapi juga sebagai salah satu dokter perempuan Melayu generasi awal yang mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk kesehatan masyarakat.
Siti Hasmah wafat di Institut Jantung Negara sekitar pukul 09.20 waktu setempat. Kepergiannya terjadi sekitar dua bulan setelah ia merayakan ulang tahun ke-100 pada 12 Juli 2026.
Selama hidupnya, Siti Hasmah menempuh perjalanan panjang dari ruang kelas kedokteran, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga panggung publik Malaysia. Di berbagai fase tersebut, isu kesehatan, keluarga, perempuan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari kiprahnya.
Siti Hasmah lahir di Kampung Jawa, Klang, Selangor, pada 12 Juli 1926. Ia merupakan anak keenam dari 10 bersaudara.
Pendidikan awalnya ditempuh di Methodist Girls School Kuala Lumpur, kemudian St Marys School dan Pudu English School. Setelah Perang Dunia II, ia melanjutkan pendidikan kedokteran ke King Edward VII College of Medicine di Singapura melalui beasiswa.
Di kampus tersebut, ia bertemu dengan Mahathir Mohamad. Keduanya kemudian menikah pada 1956 dan menjalani kehidupan bersama selama 70 tahun.
Perdana Leadership Foundation mencatat Siti Hasmah menjadi satu-satunya mahasiswa perempuan Melayu dalam angkatannya ketika menempuh pendidikan kedokteran.
Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran pada 1955 dan kemudian bergabung dengan layanan kesehatan pemerintah.
Bagi Siti Hasmah, perjalanan sebagai dokter tidak berhenti pada pencapaian pribadi.
Kariernya justru banyak diarahkan ke pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak.
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