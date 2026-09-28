Siti Hasmah, Istri Mahathir Mohamad, Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun

JawaPos.com - Siti Hasmah Mohamad Ali, istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, meninggal dunia pada Senin (28/9) dalam usia 100 tahun. Ia mengembuskan napas terakhir di Institut Jantung Negara (IJN) sekitar pukul 09.20 waktu setempat.

Kabar duka tersebut dilaporkan sejumlah media Malaysia. Kepergian Siti Hasmah terjadi hanya beberapa bulan setelah ia merayakan ulang tahunnya yang ke-100 pada 12 Juli 2026.

Siti Hasmah tidak hanya dikenal sebagai istri Mahathir, tetapi juga sebagai dokter yang aktif dalam berbagai isu kesehatan dan sosial.

Sepanjang hidupnya, ia menggunakan perannya di ruang publik untuk mendorong perhatian terhadap kesehatan ibu, keluarga berencana, literasi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, hingga kesehatan mental.

Melansir CNA, Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Siti Hasmah melalui unggahan di Facebook pada Senin.

"Yang Mulia berdoa agar seluruh keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam mengatasi kehilangan anggota keluarga tercinta mereka," tulis Sultan Ibrahim.

Genap 70 Tahun Menikah dengan Mahathir Siti Hasmah dan Mahathir Mohamad telah menjalani kehidupan rumah tangga selama tujuh dekade. Keduanya menikah pada 1956 dan baru saja memperingati 70 tahun pernikahan mereka pada Agustus 2026.

Pasangan tersebut pertama kali bertemu ketika sama-sama menempuh pendidikan kedokteran di King Edward VII College of Medicine, Singapura.