Lee Joon Gi Jadi Dokter Jenius yang Berjuang Menyelamatkan Putrinya di “kiDnap GAME”

JawaPos.com – Lee Joon Gi kembali dengan karakter penuh ketegangan dalam drama “kiDnap GAME”.

Drama bergenre thriller ini memperkenalkan Han Ki Joo, seorang mantan dokter bedah jenius yang memilih meninggalkan dunia medis dan menjalani kehidupan tenang setelah sebelumnya dikenal karena kemampuan luar biasanya.

Kehidupan Han Ki Joo berubah drastis ketika putrinya yang masih kecil tiba-tiba diculik. Demi mendapatkan sang anak kembali, ia terpaksa meninggalkan kehidupan damainya dan masuk ke dalam sebuah permainan misterius yang dikenal sebagai “Kidnap Game”.

Di tengah situasi berbahaya tersebut, Ki Joo harus berhadapan dengan dilema antara prinsipnya sebagai seorang dokter dan naluri kuatnya sebagai seorang ayah.

“kiDnap GAME” menghadirkan skala cerita yang cukup luas karena kasus penculikan dalam drama ini berlangsung secara bersamaan di tujuh kota Asia, yakni Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila.

Tujuh orang mendapatkan misi berbeda dan dipaksa mengikuti permainan bertahan hidup yang mematikan demi menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai.

Menurut laporan Soompi, potongan adegan terbaru memperlihatkan transformasi Lee Joon Gi sebagai Han Ki Joo yang tenang dan tertutup.