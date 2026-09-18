Kenapa Pasien Kanker Indonesia Berobat ke Singapura? Bukan Cuma Soal Dokter

JawaPos.com - Singapura masih menjadi salah satu tujuan pasien dari Indonesia yang mencari pengobatan kanker.

Namun, alasan pasien menyeberang ke negara tetangga itu dinilai bukan semata karena menganggap dokter di Indonesia kurang mumpuni.

Akses terhadap obat-obatan baru dan teknologi pengobatan kanker menjadi salah satu faktor yang membuat pasien memilih berobat ke Singapura.

Konsultan Senior Onkologi Medis di OncoCare Cancer Centre Singapura dr. Kevin Tay mengatakan, kualitas dokter di kawasan Asia Tenggara pada dasarnya sudah sangat baik.

Persoalannya lebih berkaitan dengan seberapa cepat pasien dapat mengakses perkembangan terapi terbaru.

Saat ini, sekitar 20 persen pasien berasal dari luar Singapura, termasuk Indonesia.

“Saya rasa masalahnya bukan pada dokternya, melainkan lebih pada akses ke obat-obatan baru. Pasien tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari seluruh kawasan ini, terbang ke sini untuk mendapatkan obat-obatan baru ini, karena mereka ingin memiliki harapan tersebut,” ujar Kevin.

Salah satu contoh yang disampaikan Kevin adalah hadirnya obat telan baru untuk kanker pankreas metastatik.