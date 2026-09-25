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Antara
Jumat, 25 September 2026 | 17.31 WIB

Presiden Masoud Pezeshkian Tepis Rumor Iran Produksi Bom Nuklir

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menunjukkan foto Ayatollah Ali Khamenei di mimbar sidang umum PBB. (AP Photos via Euronews). - Image

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menunjukkan foto Ayatollah Ali Khamenei di mimbar sidang umum PBB. (AP Photos via Euronews).

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menepis rumor yang menyebutkan bahwa negaranya berencana memproduksi bom nuklir.

"Sama sekali tidak. Sama sekali tidak," kata Pezeshkian kepada Fox News saat ditanya apakah Iran berupaya memperoleh senjata nuklir, dilansir dari Antara, Jumat (25/9).

Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran. Kemudian dibalas Iran.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kembali saling melancarkan serangan. Hingga kini, konflik tersebut masih belum terselesaikan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei pada 1 September mengatakan Iran tidak melakukan aktivitas apa pun terkait nuklir di Pickaxe Mountain, sekaligus membantah tudingan baru yang dilontarkan AS.

Editor: Kuswandi
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