Presiden Masoud Pezeshkian Tepis Rumor Iran Produksi Bom Nuklir

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menepis rumor yang menyebutkan bahwa negaranya berencana memproduksi bom nuklir.

"Sama sekali tidak. Sama sekali tidak," kata Pezeshkian kepada Fox News saat ditanya apakah Iran berupaya memperoleh senjata nuklir, dilansir dari Antara, Jumat (25/9).

Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran. Kemudian dibalas Iran.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kembali saling melancarkan serangan. Hingga kini, konflik tersebut masih belum terselesaikan.