Presiden Masoud Pezeshkian Tepis Rumor Iran Produksi Bom Nuklir

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menunjukkan foto Ayatollah Ali Khamenei di mimbar sidang umum PBB. (AP Photos via Euronews).
JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menepis rumor yang menyebutkan bahwa negaranya berencana memproduksi bom nuklir.
"Sama sekali tidak. Sama sekali tidak," kata Pezeshkian kepada Fox News saat ditanya apakah Iran berupaya memperoleh senjata nuklir, dilansir dari Antara, Jumat (25/9).
Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran. Kemudian dibalas Iran.
Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kembali saling melancarkan serangan. Hingga kini, konflik tersebut masih belum terselesaikan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei pada 1 September mengatakan Iran tidak melakukan aktivitas apa pun terkait nuklir di Pickaxe Mountain, sekaligus membantah tudingan baru yang dilontarkan AS.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022