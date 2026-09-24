Presiden Iran Tantang Balik Trump, Syarat Pembukaan Selat Hormuz jadi Taruhan

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat, tetapi tetap membuka peluang dialog dengan pemerintahan Donald Trump.

Di saat yang sama, Tehran menjadikan penghentian perang, agresi AS, blokade laut, dan tekanan ekonomi sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum pembicaraan lebih jauh dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Sikap itu disampaikan Pezeshkian dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York. Ini merupakan pidato pertamanya sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang besar-besaran terhadap Iran.

Pezeshkian menyampaikan pesan ganda. Ia menolak tekanan Washington dengan bahasa keras, tetapi tidak menutup pintu diplomasi selama negosiasi tidak dilakukan dengan ancaman.

“Harus dipahami oleh Presiden Trump dan mereka yang berusaha mengintimidasi kami bahwa kami siap untuk dialog dan diplomasi dan negosiasi, tetapi tanpa bahasa kekuatan,” kata Pezeshkian mengutip Guardian.

Pertemuan tiga jam AS-Iran

Sinyal diplomasi itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu utusan khusus AS Steve Witkoff di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar tiga jam dan dinilai konstruktif oleh kedua pihak. Pertemuan itu menjadi kontak langsung pertama antara keduanya sejak Juni.