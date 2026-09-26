Pezeshkian Ogah Bertemu Trump Sebelum Kepercayaan Iran dan AS Pulih

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menunjukkan foto Ayatollah Ali Khamenei di mimbar sidang umum PBB. (AP Photos via Euronews).
JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menampik kemungkinan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum kepercayaan antara Iran dan Amerika Serikat kembali dibangun.
Dalam sebuah wawancara dengan CBS, Jumat (25/9), Pezeshkian ditanyakan apakah dia siap bertemu dengan Trump atau mengundang presiden AS itu ke Iran.
"Selama mereka tidak menghentikan tindakan yang mereka paksakan kepada kami setiap hari, sulit bagi kami untuk mempercayai mereka," jawab Pezeshkian dilansir dari Antara, Sabtu (26/9).
Dia juga mengakui bahwa menyelenggarakan pertemuan semacam itu akan sangat sulit.
Pada Selasa (22/9), Trump mengatakan utusan khusus AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, bertemu dengan para mediator di sela-sela agenda Sidang ke-81 Majelis Umum PBB untuk membahas kesepakatan dengan Iran.
Kemudian, Kamis (24/9), Amerika Serikat dan Iran dilaporkan sedang membahas penghentian perang secara bertahap, yang akan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade ekonomi terhadap Iran.
Konflik antara AS dan Iran dimulai sejak 28 Februari lalu saat AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran hingga memicu serangan balasan.
Pada pertengahan Juni, Iran dan AS telah menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, meskipun permusuhan tersebut tak lama kemudian kembali berkobar. Hingga kini, konflik tersebut masih belum terselesaikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022