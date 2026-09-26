Pezeshkian Ogah Bertemu Trump Sebelum Kepercayaan Iran dan AS Pulih

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menampik kemungkinan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum kepercayaan antara Iran dan Amerika Serikat kembali dibangun.

Dalam sebuah wawancara dengan CBS, Jumat (25/9), Pezeshkian ditanyakan apakah dia siap bertemu dengan Trump atau mengundang presiden AS itu ke Iran.

"Selama mereka tidak menghentikan tindakan yang mereka paksakan kepada kami setiap hari, sulit bagi kami untuk mempercayai mereka," jawab Pezeshkian dilansir dari Antara, Sabtu (26/9).

Dia juga mengakui bahwa menyelenggarakan pertemuan semacam itu akan sangat sulit.

Pada Selasa (22/9), Trump mengatakan utusan khusus AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, bertemu dengan para mediator di sela-sela agenda Sidang ke-81 Majelis Umum PBB untuk membahas kesepakatan dengan Iran.

Kemudian, Kamis (24/9), Amerika Serikat dan Iran dilaporkan sedang membahas penghentian perang secara bertahap, yang akan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade ekonomi terhadap Iran.

Konflik antara AS dan Iran dimulai sejak 28 Februari lalu saat AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran hingga memicu serangan balasan.

Baca Juga:Iran Sebut Larangan Maskapainya Beroperasi Bisa Hentikan Penerbangan Regional