Trump-Xi Jinping Pamer Hubungan Hangat, Tak Banyak Kemajuan dalam Isu Perdagangan dan AI

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di Gedung Putih pada Kamis. Keduanya menonjolkan hubungan persahabatan, tetapi tampaknya belum mencapai banyak kemajuan dalam sejumlah isu utama yang selama ini memicu ketegangan, termasuk perdagangan dan kecerdasan buatan (AI).

Dilansir dari Kyodo, Jumat (25/9), Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya menjalani “pertemuan yang luar biasa” dengan Xi. Namun, tidak ada kesepakatan besar yang diumumkan terkait sejumlah persoalan strategis antara kedua negara.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan kesepakatan mengenai pengelolaan risiko AI. Media pemerintah Tiongkok melaporkan Xi mengatakan kedua negara harus “memanfaatkan keunggulan masing-masing” dalam mengembangkan teknologi AI, bukan “saling mewaspadai”.

Xi yang melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke AS dalam 11 tahun juga mengatakan Tiongkok bersedia memfasilitasi dialog mengenai risiko dan manfaat AI.

Tujuan utama pertemuan tersebut adalah mempertahankan hubungan AS-Tiongkok tetap stabil. Namun, kedua negara masih menghadapi berbagai perbedaan, termasuk mengenai mineral kritis, Taiwan dan Iran.

Trump dan Xi Bicara AI Dalam upacara penyambutan Xi, Trump mengatakan dirinya telah membangun “persahabatan yang sangat baik” dengan Presiden Tiongkok tersebut berdasarkan “saling menghormati dan kepentingan vital rakyat kita”.

Trump mengatakan kedua pemimpin akan membahas isu keamanan nasional dan AI, selain sejumlah persoalan lainnya.

“Tim kami telah bekerja untuk mendorong hubungan perdagangan yang lebih seimbang, termasuk akses pasar baru bagi para petani dan peternak Amerika,” kata Trump.

Sebelum Xi tiba di Gedung Putih, Trump menulis di media sosial bahwa dirinya ingin membiarkan perkembangan AI “tetap seperti sekarang”. Pernyataan tersebut menunjukkan Trump masih menentang langkah untuk mengatur perkembangan teknologi tersebut.