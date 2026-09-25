Trump-Xi Bertemu di Gedung Putih, Sepakat Jaga Hubungan di Tengah Rivalitas AI dan Ekonomi

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di Gedung Putih pada Kamis. Keduanya menonjolkan hubungan persahabatan dan berharap dapat memperluas kerja sama, termasuk dalam tata kelola teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dilansir dari Kyodo, Jumat (25/9), pertemuan tersebut berlangsung di tengah upaya kedua negara menjaga hubungan tetap stabil meski masih menghadapi sejumlah perbedaan terkait mineral kritis, Taiwan, Iran, hingga perkembangan teknologi AI.

Dalam upacara penyambutan Xi, Trump mengatakan dirinya telah membangun “persahabatan yang sangat baik” dengan pemimpin Tiongkok tersebut. Menurut Trump, hubungan itu dibangun berdasarkan “saling menghormati dan kepentingan vital rakyat kita”.

Trump mengatakan kedua pemimpin akan membahas isu keamanan nasional dan AI, selain sejumlah persoalan lainnya.

“Tim kami telah bekerja untuk mendorong hubungan perdagangan yang lebih seimbang, termasuk akses pasar baru bagi para petani dan peternak Amerika,” kata Trump.

Sebelum kedatangan Xi di Gedung Putih, Trump juga menulis di media sosial bahwa “hari besar” bersama Xi telah menanti. Menurutnya, AI akan menjadi salah satu topik besar dalam pembicaraan.

Trump juga mengisyaratkan bahwa dirinya masih menentang langkah yang dapat memperlambat perkembangan AI.

Xi Dorong Persaingan yang Sehat Dalam pernyataannya saat upacara penyambutan, Xi mengatakan AS dan Tiongkok perlu meningkatkan komunikasi untuk memperkuat pemahaman satu sama lain.

“Kita harus hidup berdampingan dalam damai,” ujar Xi melalui penerjemah.