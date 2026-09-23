AS dan Iran Akhirnya Bertemu di New York, Ada Sinyal Negosiasi Kembali Dibuka

Donald Trump di sidang umum PBB. (AP News).
JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran akhirnya kembali melakukan pembicaraan langsung di New York dalam pertemuan pertama pejabat kedua negara sejak pertengahan Juni.
Melansir Axios, pertemuan berlangsung sekitar tiga jam di sela-sela Sidang Umum PBB dan membahas kemungkinan membuka kembali jalan menuju kesepakatan di tengah perang yang hampir memasuki bulan ketujuh.
Dari pihak AS, utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, terlibat dalam pembicaraan. Sementara Iran diwakili Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Trump mengatakan pertemuan tersebut berlangsung produktif dan melihat adanya momentum untuk mencapai kesepakatan dengan Iran.
"Steve dan Jared mengadakan pertemuan yang sangat produktif hari ini dengan para mediator Iran," kata Trump setelah pertemuan, sebelum bertemu para pemimpin negara-negara Arab.
"Saya pikir ada banyak momentum bagi mereka untuk membuat kesepakatan. Itulah yang kami dengar dari semua orang," lanjut Trump.
Pertemuan ini menjadi perkembangan penting karena komunikasi langsung antara kedua pihak sebelumnya terhenti sejak pertengahan Juni. Sidang Umum PBB di New York kini menjadi ruang baru bagi kedua negara untuk mencoba keluar dari kebuntuan yang berlangsung berbulan-bulan.
Televisi pemerintah Iran menyebut pertemuan tersebut digelar atas permintaan AS. Salah satu hal yang dibawa delegasi Iran adalah persyaratan untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Iran mensyaratkan pencabutan blokade laut, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta penghentian perang di seluruh front.
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