Iran Jelaskan ke AS untuk Lanjutkan Proses Diplomasi

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Iran telah menjelaskan kepada Amerika Serikat tentang syarat-syarat melanjutkan proses diplomatik antara Teheran dan Washington. Ihwal hal ini dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Rabu.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa perwakilan negaranya telah melakukan kontak dengan AS di sela-sela Sidang Umum PBB melalui perantara Qatar.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Selasa menyampaikan persyaratan terkait Selat Hormuz kepada utusan khusus AS Steve Witkoff.
"Dalam proses interaksi [dengan perwakilan AS] yang berlangsung sekitar dua jam, persyaratan untuk melanjutkan diplomasi yang tidak menyisakan keraguan atau ambiguitas telah disampaikan kepada pihak Amerika," tulis Baghaei di X, dilans.
Persyaratan tersebut mencakup pencabutan blokade laut, penghentian agresi AS terhadap Iran dan "terorisme ekonomi", penghentian perang "di semua front", pembukaan blokir aset Iran, serta pengakuan terhadap jalur aman di Selat Hormuz yang telah disepakati dengan Oman, kata juru bicara tersebut.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, sehingga memicu serangan balasan.
Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, meski konflik kembali berlanjut tak lama kemudian. Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan.
Eskalasi konflik menyebabkan pelayaran melintasi Selat Hormuz hampir terhenti, sehingga berdampak pada pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair, serta mendorong kenaikan harga bahan bakar secara global.
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