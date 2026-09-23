Trump Klaim Konflik Iran Bisa Berakhir Sebelum Pemilu Sela

JawaPos.com - Di sela-sela agenda Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Selasa (22/9), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan konflik antara AS dengan Iran bisa saja berakhir sebelum pemilu sela AS pada November mendatang.

"Kami berpendapat bahwa situasi dengan Iran bisa berakhir tepat setelah pemilihan sela dan mungkin, bahkan, sebelum itu," kata Trump, dilansir dari Antara, Rabu (23/9).

AS dijadwalkan menggelar pemilu sela untuk Kongres AS pada 3 November, yang menurut para analis, Partai Republik berpotensi kalah suara atas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat.

Para analis mengaitkan potensi hilangnya mayoritas suara Partai Republik di Kongres AS itu disebabkan oleh menurunnya tingkat dukungan terhadap pemerintahan Trump di tengah kampanye militer melawan Iran, serta kenaikan harga.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran, termasuk di Ibu Kota Teheran, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan serupa.