DOGE Elon Musk Pangkas Bantuan AS ke Nepal, Sektor Teknologi dan Gen Z Jadi Penggerak Ekonomi Baru

JawaPos.com - Pemangkasan sekitar USD 329 juta atau setara Rp5,86 triliun dengan kurs Rp17.810 per dolar AS dalam bantuan kemanusiaan Amerika Serikat ke Nepal setelah restrukturisasi USAID oleh Department of Government Efficiency (DOGE) pimpinan Elon Musk memaksa negara Himalaya itu mencari sumber pertumbuhan baru. Dampaknya menjalar dari program sosial dan pendidikan hingga lapangan kerja serta strategi ekonomi.

Melansir Fortune, Senin (21/9/2026), Stuti Basnyet, mantan pejabat sementara direktur program USAID Nepal, memperkirakan penutupan lembaga itu menghilangkan sekitar 30.000 pekerjaan langsung. Program terdampak mencakup membaca tingkat awal di 35 distrik, pelatihan guru, serta materi pendidikan.

"Semua orang awalnya menyangkal bahwa ini benar-benar terjadi, lalu muncul kekecewaan mendalam terhadap cara hal itu dilakukan," kata Basnyet.

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Nepal telah menerima bantuan bilateral AS sejak 1951. Basnyet kemudian ikut mendirikan Aadyanta Advisory, yang dalam setahun mendukung hampir 400 inovator dan pendiri muda.

Dia mengatakan, "Saya masih melakukan pekerjaan yang sama dengan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang terhubung secara global, kemitraan dan keterlibatan swasta, tetapi sekarang sebagai pengusaha."

Perubahan itu bertemu dengan demografi yang mendukung. Lebih dari 40 persen penduduk Nepal berusia 16–40 tahun. Namun, sekitar 1.500 anak muda meninggalkan negara itu setiap hari untuk bekerja di luar negeri. Tantangannya adalah mengubah tenaga muda menjadi pekerjaan produktif di dalam negeri.

Di sektor teknologi, Pukar Hamal, pendiri dan CEO SecurityPal, menyebut Kathmandu sebagai "Silicon Peaks", pusat teknologi yang tumbuh di kawasan Himalaya. Perusahaannya memiliki kantor besar di ibu kota dan menjadi salah satu dari sekitar selusin perusahaan AS yang tercatat di bursa dan beroperasi di Nepal.

"Saya tidak akan mengatakan Nepal adalah tujuan pilihan pertama kebanyakan orang. Namun, saya pikir hal itu sedang berubah," ujar Hamal.