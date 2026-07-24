Elon Musk Klaim Grok Imagine Akan Buat Adaptasi AI ‘The Odyssey’ yang Akurat Secara Historis

JawaPos.com — Elon Musk mengatakan platform kecerdasan buatan (AI) miliknya, Grok Imagine, akan membuat film panjang adaptasi The Odyssey karya penyair Yunani kuno Homer. Musk mengklaim film tersebut akan dibuat secara “akurat secara historis” dan tetap setia pada karya asli Homer, setelah sebelumnya berulang kali mengkritik film The Odyssey garapan Christopher Nolan terkait pilihan pemerannya.

Musk menyebut proyek tersebut sebagai upaya menghadirkan versi The Odyssey yang menurutnya lebih sesuai dengan karya klasik Homer. Rencana itu muncul setelah film garapan Christopher Nolan meraih kesuksesan besar di bioskop sekaligus memicu perdebatan mengenai interpretasi karya klasik, kebebasan artistik, dan keputusan pemilihan pemeran dalam adaptasi modern.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (24/7/2026), Musk menyampaikan rencana tersebut melalui unggahan di X. “Sebelum tahun ini berakhir, Grok Imagine akan membuat film panjang The Odyssey yang akurat secara historis dan sesuai dengan seni karya Homer,” tulis Musk. Ia juga membagikan cuplikan video berdurasi tiga menit yang diklaim dibuat menggunakan Grok Imagine, menampilkan adegan antara tokoh Odysseus dan nimfa Calypso.

Langkah Musk tersebut tidak terlepas dari kritik yang sebelumnya ia lontarkan terhadap film The Odyssey versi Nolan. Pendiri SpaceX itu berulang kali mempermasalahkan pilihan pemeran dalam film tersebut, termasuk keterlibatan aktor kulit hitam Lupita Nyong’o sebagai Helen of Troy serta aktor transgender Elliot Page sebagai Sinon.

Sebelum film dirilis, Musk membagikan sejumlah unggahan yang mengkritik keputusan casting tersebut. Ia juga menuduh Nolan lebih mementingkan penghargaan dibanding mempertahankan integritas karya. Namun, kritik itu tidak memberikan dampak besar terhadap penerimaan film tersebut di pasar global.

Film The Odyssey garapan Nolan justru mencatat hasil komersial yang kuat. Film tersebut meraih pendapatan global sebesar USD 264 juta atau sekitar Rp4,75 triliun pada akhir pekan pembukaan dengan kurs Rp17.980 per dolar AS. Selain itu, film tersebut memperoleh tingkat kepuasan penonton sebesar 97 persen di Rotten Tomatoes.

Lupita Nyong’o kemudian menanggapi kritik terhadap keberagaman pemeran dalam film tersebut. “Pemeran kami merepresentasikan dunia. Saya tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana membela diri. Kritik akan tetap ada apakah saya menanggapinya atau tidak,” ujar Nyong’o. Menurutnya, kritik terhadap sebuah karya tetap akan muncul terlepas dari apakah pihak terkait memberikan tanggapan.

Sementara itu, Nolan mengatakan kritik terhadap film sebelum penonton melihat keseluruhan karya tidak memiliki banyak relevansi. Sutradara tersebut juga menyampaikan pandangan kritis terhadap gagasan bahwa AI dapat menggantikan manusia dalam industri film. “Gagasan bahwa teknologi ini menggantikan manusia secara keseluruhan dan kreativitas manusia, bagi saya, adalah sesuatu yang tidak masuk akal,” ujar Nolan.

Nolan juga menyoroti perbedaan antara adopsi AI yang cepat oleh perusahaan teknologi dan investor dengan penerimaan publik terhadap teknologi tersebut. “Saya belum pernah melihat teknologi yang berkembang begitu cepat, diadopsi begitu luas oleh Wall Street, investor, dan perusahaan teknologi, tetapi begitu ditolak oleh masyarakat,” katanya.