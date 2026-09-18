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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 19 September 2026 | 05.02 WIB

Indonesia Terima Kapal Induk dari Italia di Tengah Perdebatan Biaya dan Ambisi Pertahanan Nasional

Indonesia terima kapal induk dari Italia (The Guardian) - Image

Indonesia terima kapal induk dari Italia (The Guardian)

JawaPos.com – Indonesia telah menerima kapal induk pertamanya, bekas kapal perang Italia ITS Giuseppe Garibaldi, yang tiba di pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dilansir dari lamab The Guardian pada Jum'at (18/9), Kapal berusia 41 tahun tersebut diberikan Italia kepada Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara sekaligus meningkatkan kemampuan keamanan maritim dan penanggulangan bencana.

Setelah resmi menjadi bagian dari armada Indonesia, kapal tersebut akan diberi nama KRI Gajah Mada dan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di Asia Tenggara yang mengoperasikan kapal induk.

Akuisisi Giuseppe Garibaldi memicu perdebatan di kalangan analis pertahanan, ekonom, dan politisi mengenai kebutuhan serta biaya pengoperasian kapal tersebut.

Kementerian Keuangan Indonesia sebelumnya menyetujui pembiayaan sebesar USD 450 juta atau sekitar Rp7,99 triliun untuk program kapal induk pada 2025, sedangkan anggota parlemen memperkirakan biaya modernisasi kapal saja dapat mencapai Rp16 triliun atau sekitar USD 901 juta berdasarkan kurs tersebut.

Sejumlah analis juga mengingatkan bahwa biaya tidak hanya mencakup modernisasi, tetapi meliputi personel, pemeliharaan, bahan bakar, persenjataan, serta infrastruktur pendukung.

Pemerintah Indonesia memandang kapal tersebut sebagai pusat komando bergerak dan platform multifungsi yang dapat mendukung helikopter, drone, operasi maritim, serta penanganan bencana.

Presiden Prabowo Subianto menyebut kapal itu dapat digunakan untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta dikerahkan dalam menghadapi berbagai bencana alam di Indonesia.

Namun, sejumlah analis menilai pemerintah perlu memastikan kebutuhan operasional dan kemampuan pembiayaan jangka panjang sebelum kapal tua tersebut dioperasikan secara penuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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