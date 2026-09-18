Logo JawaPos
HomeHankam
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 18 September 2026 | 16.58 WIB

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Tiba di Jakarta, Merapat di Tanjung Priok

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi tiba di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan merapat di dermaga 107 pada Jumat (18/9) pagi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi tiba di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan merapat di dermaga 107 pada Jumat (18/9) pagi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kapal Induk Giuseppe Garibaldi tiba di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada Jumat (18/9) pagi.

Berdasar pantauan JawaPos.com, kapal induk yang akan diserahterimakan dari Pemerintah Italia kepada Pemerintah Indonesia itu merapat di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). 

Sesuai dengan rencana, kedatangan kapal induk dari Italia tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan jajaran pejabat utama TNI. 

Sjafrie langsung naik dan meninjau kondisi kapal tersebut sesaat setelah merapat di dermaga. 

Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dihibahkan oleh Pemerintah Italia kepada Indonesia.

Kapal perang legendaris berjenis Through-deck Aviation Cruiser itu nantinya akan dinamai sebagai KRI Sriwijaya-100.

”Dalam pelayarannya kapal ini telah melalui rute global strategis selama 25 hari dengan jarak tempuh 6.870 nautical mile,” bunyi keterangan resmi tersebut.

Dari Italia, Kapal Induk Giuseppe Garibaldi berlayar melintasi Terusan Suez, Laut Merah, dan Samudera Hindia.

Beberapa negara yang disinggahi untuk pengisian ulang logistik, bahan bakar (refuelling), maupun layanan teknis terdiri atas Mesir, Arab Saudi, dan Sri Lanka.

Setelah diserahterimakan, kapal induk itu akan melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ratusan Kapal Perang Bakal Penuhi Teluk Jakarta Jelang HUT ke-81 TNI, Termasuk Kapal Induk Giuseppe - Image
Hankam

Ratusan Kapal Perang Bakal Penuhi Teluk Jakarta Jelang HUT ke-81 TNI, Termasuk Kapal Induk Giuseppe

Rabu, 16 September 2026 | 00.45 WIB

Kapal Induk Garibaldi Sandar di Kolombo, KSAL: Segera Merapat ke Jakarta - Image
Nasional

Kapal Induk Garibaldi Sandar di Kolombo, KSAL: Segera Merapat ke Jakarta

Rabu, 9 September 2026 | 21.27 WIB

Kapal Induk Pertama Indonesia Sudah Berada di Laut Arab, 17 September 2026 Tiba di Jakarta - Image
Hankam

Kapal Induk Pertama Indonesia Sudah Berada di Laut Arab, 17 September 2026 Tiba di Jakarta

Rabu, 9 September 2026 | 13.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore