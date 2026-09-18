Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Tiba di Jakarta, Merapat di Tanjung Priok

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi tiba di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan merapat di dermaga 107 pada Jumat (18/9) pagi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapal Induk Giuseppe Garibaldi tiba di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada Jumat (18/9) pagi.
Berdasar pantauan JawaPos.com, kapal induk yang akan diserahterimakan dari Pemerintah Italia kepada Pemerintah Indonesia itu merapat di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).
Sesuai dengan rencana, kedatangan kapal induk dari Italia tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan jajaran pejabat utama TNI.
Sjafrie langsung naik dan meninjau kondisi kapal tersebut sesaat setelah merapat di dermaga.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dihibahkan oleh Pemerintah Italia kepada Indonesia.
Kapal perang legendaris berjenis Through-deck Aviation Cruiser itu nantinya akan dinamai sebagai KRI Sriwijaya-100.
”Dalam pelayarannya kapal ini telah melalui rute global strategis selama 25 hari dengan jarak tempuh 6.870 nautical mile,” bunyi keterangan resmi tersebut.
Dari Italia, Kapal Induk Giuseppe Garibaldi berlayar melintasi Terusan Suez, Laut Merah, dan Samudera Hindia.
Beberapa negara yang disinggahi untuk pengisian ulang logistik, bahan bakar (refuelling), maupun layanan teknis terdiri atas Mesir, Arab Saudi, dan Sri Lanka.
Setelah diserahterimakan, kapal induk itu akan melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
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Jawa Pos
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