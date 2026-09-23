Bawa Isu Kedokteran Regeneratif dan Budaya Indonesia ke Venice Italia

JawaPos.com - Nama Indonesia kembali dibawa ke forum internasional. Prof. Dr. Deby Vinski menjadi salah satu pembicara dalam The Longevity Code Gala Dinner yang digelar di Venice, Italia, dalam rangkaian Venice Film Festival 2026.

Forum tersebut mempertemukan sejumlah pakar internasional yang bergerak di bidang stem cell, regenerative medicine, dan longevity. Prof. Deby hadir bersama Prof. Dr. Elena Baranova, President World Council of Preventive Medicine (WOCPM) Monaco; Prof. Jaime Rodriguez dari Barcelona; Dr. Daniel Pompa dari Amerika Serikat; serta Dr. Sara Caponigro dari Roma, Italia.

Diskusi dalam forum tersebut dimoderatori aktor Hollywood Clayton Norcross, yang dikenal melalui serial televisi The Bold and the Beautiful.

Kehadiran Prof. Deby tidak hanya membawa pembahasan mengenai perkembangan kedokteran regeneratif. Ia juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Indonesia di tengah forum yang dihadiri para pakar dari berbagai negara.

Prof. Deby tampil mengenakan kebaya Kutubaru berwarna pink handmade dengan detail payet dari Indonesian Heritage. Penampilannya dilengkapi kain karya Guruh Soekarno Putra dan clutch berbahan Ulos kombinasi crocodile dari Dekranasda Medan, Sumatera Utara.

Pilihan busana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia di forum internasional. Ia ingin menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berjalan beriringan dengan kekayaan budaya Nusantara.

“Saya bangga berdiri di Venice membawa Merah Putih. Saya ingin dunia melihat bahwa Indonesia memiliki ilmu pengetahuan, inovasi, sekaligus budaya yang luar biasa untuk dibanggakan,” ujar Prof. Dr. Deby Vinski.

Prof. Deby dalam kesempatan tersebut didampingi sahabatnya, Lisa JK, yang juga mengenakan busana karya Indonesia. Keduanya turut menghadirkan unsur budaya Nusantara dalam acara yang mempertemukan sejumlah tokoh dari berbagai negara.

Bicara Stem Cell dan Longevity Prof. Deby selama ini aktif membawa isu preventive medicine, regenerative medicine, stem cell, dan longevity ke berbagai forum internasional. Kiprahnya juga mencakup pengembangan layanan kesehatan yang mengedepankan pendekatan personal dan privasi pasien.