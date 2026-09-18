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Jumat, 18 September 2026 | 17.46 WIB

AS Beri Visa Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk Hadiri Sidang Umum PBB

Presiden Iran Masoud Pezeshkian bakal hadir di Sidang Umum PBB. (Istimewa)&nbsp; - Image

Presiden Iran Masoud Pezeshkian bakal hadir di Sidang Umum PBB. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Amerika Serikat menyetujui pemberian visa kepada sejumlah pejabat senior Iran untuk menghadiri rangkaian pertemuan tingkat tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Keputusan tersebut diberikan meski hubungan Amerika Serikat dan Iran masih diwarnai konflik. Associated Press (AP) melaporkan, keputusan itu tercantum dalam dokumen Departemen Luar Negeri AS, Kamis (17/9).

Di antara pejabat Iran yang mendapat visa tersebut terdapat Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sejumlah staf penting lainnya juga termasuk dalam delegasi Iran.

Keputusan memberikan akses kepada delegasi Iran berkaitan dengan kewajiban Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah markas besar PBB. Berdasarkan Perjanjian Kantor Pusat PBB-AS 1947, AS memiliki kewajiban memberikan akses kepada perwakilan negara-negara anggota PBB.

Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen AS secara rutin menyerukan agar pejabat Iran dilarang masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka pada 8 September 2026. Sementara debat umum yang dihadiri para kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat tingkat tinggi dijadwalkan berlangsung pada 22–26 September dan 28 September di Markas Besar PBB, New York.

Agenda tersebut menjadi forum bagi para pemimpin dunia untuk menyampaikan posisi dan prioritas masing-masing negara terkait berbagai persoalan global. Tema Sidang Umum PBB ke-81 adalah “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all.”

Selain debat umum, sejumlah pertemuan tingkat tinggi juga dijadwalkan selama High-level Week. Agenda tersebut antara lain pertemuan mengenai perubahan iklim dan transisi yang adil, kenaikan permukaan laut, pencegahan pandemi, serta peringatan 25 tahun Deklarasi Durban.

Rusia juga dijadwalkan hadir dalam rangkaian Sidang Umum PBB. Menurut laporan Sputnik yang dikutip dalam materi tersebut, Rusia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan dijadwalkan menyampaikan pidato pada 26 September.

Dengan pemberian visa tersebut, delegasi Iran dapat mengikuti rangkaian agenda tingkat tinggi PBB di New York sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan.

Editor: Edy Pramana
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