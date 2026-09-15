Trump Sesumbar Iran Bisa Dibuat seperti Venezuela, Minyaknya Mau Dikuasai

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Iran bisa saja diperlakukan seperti Venezuela, termasuk membuka kemungkinan Amerika Serikat bertahan di Iran untuk menguasai minyak negara tersebut.

Pernyataan ini muncul di tengah perang yang masih mengguncang Timur Tengah dan membuat pasar minyak kembali bergejolak.

Trump mengatakan AS pada akhirnya bisa meninggalkan Iran setelah perang berakhir. Namun, ia membuka opsi berbeda jika Washington memutuskan untuk mempertahankan keterlibatan di negara tersebut dan mengambil alih sumber daya minyaknya.

“Kami pada akhirnya akan keluar (dari Iran), kecuali kami memutuskan untuk tetap bertahan dan mengambil minyak seperti Venezuela,” kata Trump saat berada di Irlandia sebagaimana dikutip dari Daily Sabah.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa bagi Trump, berakhirnya perang Iran tidak serta-merta berarti berakhirnya kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Trump Ingin Iran Seperti Venezuela? Trump mengaitkan opsi tersebut dengan kesepakatan Amerika Serikat terkait Venezuela yang diumumkan pada Agustus.

Menurut Trump, pendapatan AS dari Venezuela bahkan telah membayar biaya perang berkali-kali lipat.

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Ia kemudian menggunakan pengalaman tersebut sebagai pembanding ketika menjelaskan kemungkinan kebijakan AS terhadap Iran.

“Kami pada akhirnya akan keluar (dari Iran), kecuali kami memutuskan untuk tetap bertahan dan mengambil minyak seperti Venezuela,” ujarnya.