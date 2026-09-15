Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 15 September 2026 | 18.24 WIB

Trump Sesumbar Iran Bisa Dibuat seperti Venezuela, Minyaknya Mau Dikuasai

Donald Trump. (Instagram @realdonaldtrump) - Image

Donald Trump. (Instagram @realdonaldtrump)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Iran bisa saja diperlakukan seperti Venezuela, termasuk membuka kemungkinan Amerika Serikat bertahan di Iran untuk menguasai minyak negara tersebut.

Pernyataan ini muncul di tengah perang yang masih mengguncang Timur Tengah dan membuat pasar minyak kembali bergejolak.

Trump mengatakan AS pada akhirnya bisa meninggalkan Iran setelah perang berakhir. Namun, ia membuka opsi berbeda jika Washington memutuskan untuk mempertahankan keterlibatan di negara tersebut dan mengambil alih sumber daya minyaknya.

“Kami pada akhirnya akan keluar (dari Iran), kecuali kami memutuskan untuk tetap bertahan dan mengambil minyak seperti Venezuela,” kata Trump saat berada di Irlandia sebagaimana dikutip dari Daily Sabah.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa bagi Trump, berakhirnya perang Iran tidak serta-merta berarti berakhirnya kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Trump Ingin Iran Seperti Venezuela?

Trump mengaitkan opsi tersebut dengan kesepakatan Amerika Serikat terkait Venezuela yang diumumkan pada Agustus.
Menurut Trump, pendapatan AS dari Venezuela bahkan telah membayar biaya perang berkali-kali lipat.

Ia kemudian menggunakan pengalaman tersebut sebagai pembanding ketika menjelaskan kemungkinan kebijakan AS terhadap Iran.

“Kami pada akhirnya akan keluar (dari Iran), kecuali kami memutuskan untuk tetap bertahan dan mengambil minyak seperti Venezuela,” ujarnya.

Pernyataan itu mengisyaratkan kemungkinan model keterlibatan yang lebih panjang di Iran, terutama jika Washington melihat adanya keuntungan ekonomi dari penguasaan atau akses terhadap sumber daya minyak.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Sumber: Daily Sabah
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pemerintahan Trump Kecam Ford atas Kerja Sama Bisnis dengan Tiongkok - Image
Otomotif

Pemerintahan Trump Kecam Ford atas Kerja Sama Bisnis dengan Tiongkok

Minggu, 13 September 2026 | 05.00 WIB

Trump Klaim AS Tak Serang Iran Secara Penuh karena Pemilu Paruh Waktu - Image
Internasional

Trump Klaim AS Tak Serang Iran Secara Penuh karena Pemilu Paruh Waktu

Jumat, 11 September 2026 | 20.27 WIB

Trump Janjikan USD 5000 dan Perang Iran Berakhir jika Partai Republik Menang Pemilu Paruh Waktu AS - Image
Internasional

Trump Janjikan USD 5000 dan Perang Iran Berakhir jika Partai Republik Menang Pemilu Paruh Waktu AS

Jumat, 11 September 2026 | 04.58 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore