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Selasa, 15 September 2026 | 19.12 WIB

Trump: Negara-negara di Dunia yang tak Dukung AS Harus Ganti Rugi JIka Perang dengan Iran Berakhir

Ilustrasi perang AS-Iran. (SpecialEurasia) - Image

Ilustrasi perang AS-Iran. (SpecialEurasia)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negara-negara yang tidak mendukung AS dalam kondisi terkait Selat Hormuz tetap harus membayar ganti rugi.

"Minyak mengalir melalui Selat Hormuz. Negara-negara di dunia, yang sama sekali tidak membantu kami, seharusnya, dan akan, mengganti rugi kepada Amerika Serikat ketika konflik yang penuh tipu daya ini berakhir," kata Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social.

Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap sejumlah target Iran hingga memicu serangan balasan dari Iran.

Kemudian, pada pertengahan Juni, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, meskipun keduanya kemudian kembali saling melancarkan serangan.

Saat ini, konflik tersebut masih belum terselesaikan. Eskalasi konflik itu telah membuat lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz nyaris terhenti.

Jalur tersebut merupakan rute pasokan utama bagi pasar global untuk minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair (LNG). Akibatnya, harga bahan bakar telah naik di sebagian besar negara di seluruh dunia.

Editor: Kuswandi
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